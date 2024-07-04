خطوات تسجيل تنسيق الصف الأول الثانوي 2024.. رابط متاح

كشفت وزارة التربية والتعليم، خطوات تسجيل تنسيق الصف الأول الثانوي 2024، لطلاب الشهادة الإعدادية، وذلك للتقديم في أولى ثانوي عام أو فني، عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

تسجيل تنسيق الصف الأول الثانوي 2024

والتقديم سيكون من خلال رابط تسجيل تنسيق الصف الأول الثانوي، إذ يجرى ملء الرغبات الخاصة بكل طالب بالإيميل الموحد الخاص بالطالب، من خلال الخطوات التالية:

- الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التعليم.

- الضغط علي تنسيق المدارس الثانوية العام والفني 3سنوات.

- ملء الرغبات الخاصة بك.

- الضغط على التسجيل بحساب الوزارة للذهاب إلى صفحة تسجيل الدخول.

- إدخال البريد الإلكتروني وكلمة المرور الخاصة بك.

- الضغط على تسجيل الدخول.

- تظهر صفحة خريطة التنسيق والتي تحتوي «جزء التعليم العام، والتعليم الفني، والتكنولوجيا التطبيقية والتنسيق الخاص بهم والحد الأدنى للمدارس».

- الدخول على صفحة إملاء الرغبات بعد الاطلاع على خريطة التنسيق.

- يضغط الطالب على إملاء الرغبات للدخول لصفحة تقديم الرغبات.

- اختيار رغباته وترتيبها علي صفحة تقديم الرغبات تحتوي على:

- نوع التعليم حيث يقوم الطلب باختيار نوع التعليم طبقا لما هو متاح له حسب درجته.

- اسم المديرية.

- اسم الإدارة.

- اسم المدرسة.

- الحد الأدنى للدرجات والحد الأدنى لكل نوع تعليم يظهر في هذه الخانة بعد إضافة كل ما سبق.

- بعد إضافة جميع الرغبات طبقا لحد الرغبات المتاح، يضغط الطالب على زر المراجعة، وحفظها للدخول لصفحة مراجعة الرغبات.

- الضغط على خانة إعادة تعيين الرغبات.