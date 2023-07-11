تقديم الصف الأول الثانوي 2023 إلكتروني.. اعرف الأوراق المطلوبة

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّ تقديم الصف الأول الثانوي 2023 إلكتروني ويكون عبر الموقع الرسمي لوزارة التعليم «بوابة مركز المعلومات» لمدارس الثانوية العام والمدارس الفنية ومدارس التكنولوجيا التطبيقية والتعليم والتدريب المزدوج.

تقديم الصف الأول الثانوي 2023 إلكتروني

وأتاحت وزارة التربية والتعليم، رابط التقديم للصف الأول الثانوي للعام الدراسي المقبل، وفقا لتنسيق القبول في الثانوي العام والدبلومات الفنية «صناعي وتجاري وزراعي وفندقي» المعلن من المديريات التعليمية بكل المحافظات على مستوى الجمهورية.

ووجّهت وزارة التربية والتعليم، تعليمات مهمة بشأن التقديم للصف الأول الثانوي 2023، بمتابعة التسجيل الإلكتروني للطلاب وموقف المدارس من البت في الطلبات المقدمة إليها، وتحديد موعد بداية ونهاية لكل مرحلة من مراحل التنسيق، وأن يتولى المسؤولون عن تنسيق التعليم العام وتنسيق التعليم الفني «تحديد الحد الأدنى للقبول وفق كل مرحلة من مراحل التنسيق وتسجيل خريطة التوزيع الجغرافي القبول بالمدارس».

وطالبت وزارة التربية والتعليم، بالتنبيه على مديري المدارس بالبت في طلبات التقديم للصف الأول الثانوي المقدمة للمدرسة، لتمكينهم من سداد المصروفات الدراسية للعام الدراسي المقبل 2023-2024، من خلال منافذ الدفع، وتسجيل موقف استلام ملفات الطلاب المقبولين «بعد استلام إيصال سداد المصروفات الدراسية، وذلك عقب خلق كل مرحلة تنسيق ووفقا للمواعيد التي تحددها مديريتكم، مع اعتبار الأمر مهم جدا».

الأوراق المطلوبة للتقديم للصف الأول الثانوي

- استمارة النجاح الأصلية في الإعدادية مختومة بختم الإدارة التعليمية بموجب أصل و4 صور.

- شهادة ميلاد الطالب بواقع شهادة أصل و4 صور.

- 5 صور شخصية للطالب مقاس 4 في 6، مكتوبا عليها اسمه الرباعي بالكمبيوتر، وخلفية بيضاء.

- 4 نسخ من استمارة التسجيل الإلكتروني.

- إيصال المصروفات مسدد، ويتم الحصول عليه من أي مكتب للبريد المصري، بواقع أصل و4 صور.

- 4 صور لبطاقة الرقم القومي لولي أمر الطالب.

- ملف الالتحاق الخاص بالمدرسة.