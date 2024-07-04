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كاتب صحفي: الحكومة الجديد عليها عبئا كبيرا لمواجهة التحديات والأزمات

كتب:

حسن سمير
01:29 م | الخميس 04 يوليو 2024
الكاتب الصحفي أحمد ناجي قمحة

الكاتب الصحفي أحمد ناجي قمحة

قال الكاتب الصحفي أحمد ناجي قمحة، إنّ هناك فلسفة وراء اختيار التشكيل الوزاري الجديد استجابة لخطاب التكليف الذي صدر من الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، في 3 يونيو والذي استغرق 30 يومًا باختيار الحكومة الجديدة في 3 يوليو.

وأوضح «قمحة» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، والمُذاع على شاشتي القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وجومانا ماهر وهالة الحملاوي، أنّ الفلسلفة مبنية على عناصر عدّة، أهمها الحكومة الإلكترونية، ومواجهة المشكلات غير المتوقعة نتيجة سياسات لم تتوافق مع الاستجابة لمطالب الشارع والتي تمت تحت وطأة إدارة الأزمة، لافتا إلى أنّنا يجب أن نأتي بسياسات جديدة تستطيع التنبؤ وتتوقع الأزمات قبل أن تحدث، ووضع سياسات لتفادي تلك الأزمات.

وتابع «قمحة» أنّ الحكومة الجديد عليها عبئا كبيرا لمواجهة التحديات والأزمات، والتغيير جاء بمجموعة من أسماء لوزارات لهم تجارب ناجحة في القطاع الخاص.

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