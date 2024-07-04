شيماء البرديني: تعيين الوزراء ليس تشريفا.. عليهم العمل والبحث عن حلول تخدم المجتمع

قالت الكاتبة الصحفية شيماء البرديني، رئيس التحرير التنفيذي لجريدة «الوطن»، إن كل الأمم والشعوب تعاني، ومصر لديها تحديات سواء على المستويات المحلي أو الإقليمي أو الدولي، مشيرة إلى أن تولي مسؤولية وزارة ليست مجرد منصب وتشريف، وإنما يحتاج إلى العمل والإنجاز والبحث عن حلول تخدم المجتمع بشكل حقيقي.

قدرات الوزراء والوزيرات في الحكومة الجديدة

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» من تقديم الإعلاميين يارا مجدي ورامي الحلواني عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن قدرات وجهود الوزراء والوزيرات في الحكومة الجديدة فضلا عن نواب الوزراء ومساعدي المحافظين، سيكون لها أثر كبير وملموس في المجتمع المصري، فبالنظر إلى السيرة الذاتية لأي منهم سنرى مواقفهم السابقة وإنجازاتهم.

أهمية تأهيل الشباب وتمكينهم

وأكدت أهمية تأهيل الشباب وتمكينهم: «رأينا عددا كبيرا من هؤلاء الشباب الذين أداروا ملفات مهمة بالفعل وتم إنجازها، وهذا حدث خلال آخر 10 سنوات، إذ إنهم يعملون بهدف ورؤية واضحة، فضلا عن حبهم للوطن ورغبتهم في الحفاظ على مكانته».