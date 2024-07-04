«الأوقاف» تنظم احتفالا بالعام الهجري الجديد في مسجد السيدة زينب السبت المقبل

أعلن المركز الإعلامي لوزارة الأوقاف عن تنظيم احتفالية بالعام الهجري الجديد 1446، يوم السبت المقبل الموافق 6 يوليو 2024 عقب صلاة المغرب بمسجد السيدة زينب بالقاهرة.

احتفالات رأس السنة الهجرية

دعت وزارة الأوقاف الجميع لحضور الاحتفال بالعام الهجري الجديد 1446هــ يوم السبت 6 يوليو 2024م عقب صلاة المغرب من مسجد السيدة زينب (رضي الله عنها) بالقاهرة.

ومن المقرر أنَّ تستطلع دار الإفتاء المصرية غدًا الجمعة هلال شهر المحرم لعام 1446 بعد المغرب.

وتعد من أشهر مهام دار الإفتاء المصرية استطلاع أَهِلَّة الشهور القمرية؛ إذ تتعلق بها المواسم الدينية للمسلمين؛ وفي سبيل ذلك تستطلع دار الإفتاء المصرية أهلةَ الشهور القمرية كلها عن طريق لجان شرعية علمية تضم شرعيين وتضم مختصين بالفلك.

وفي ذات السياق قالت دار الإفتاء إن هجرة الرسول كانت في ربيع الأول، وكان العزم عليها والاستعداد لها في شهر المحرم، ولهذا كانت بداية العام به، وكذا الاحتفال بها يكون في شهر المحرم، فيكون الاحتفال بها بمعنى الهجرة لا بخصوص يومها.