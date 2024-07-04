محافظ أسيوط: الصحة والتعليم على رأس أولويات خطة التطوير

قال اللواء الدكتور، هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط الجديد، أن التواصل المستمر مع المواطنين وحل مشكلاتهم والنزول الميداني للقرى والنجوع على رأس الأولويات، لافتًا إلى أن اختيار المعاونين وقيادات المحافظة سيتم وفقًا لمعايير الكفاءة والنزاهة.

محافظ أسيوط الجديد يكشف أولوياته

وفي بيان، أعلن المحافظ تبنيه لملفات التنمية بالمحافظة وعلى رأسها ملفات الصحة والتعليم وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وإشراك المواطنين وعلى رأسهم أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وكافة شرائح المجتمع في القرارات المهمة بالمحافظة التي تمس أمنهم وصحتهم، وتلبية احتياجاتهم، وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة بالمحافظة وغير المستغلة، ومنع إهدار المال العام على أن يتم إعادة صياغة الخريطة الاستثمارية للمحافظة وحل مشاكل المستثمرين وجذب استثمارات جديدة على أن يكون ذلك من خلال العمل الجاد على أرض الواقع وليس مجرد شعارات.

استكمال ملفات التصالح والتقنين

وشدد، على ضرورة استكمال ملفات التصالح والتقنين ووقف التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة وتنسيق الجهود مع كافة الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية بالمحافظة للحفاظ على الأراضي الزراعية

كما أعلن المحافظ، عن اتخاذ خطوات جادة وتنسيق الجهود بين القيادات الأمنية بالمحافظة والقيادات الطبيعية بالقرى والنجوع ورجال المصالحات لنهو كافة الخصومات الثأرية بين العائلات بقرى ونجوع المحافظة حتى يسود الأمن ويتم القضاء على الجريمة بكافة أشكالها، لاستكمال مسيرة التنمية الحقيقية في ظل تنفيذ المبادرات الرئاسية بكافة القطاعات وعلى رأسها المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» وبرامج تنمية الصعيد التي توليها الدولة اهتمامًا كبيرًا من خلال المشروعات الاستثمارية والتنموية التي تم ويجري تنفيذها بالمحافظة.

السيطرة على أسعار السلع الغذائية

وشدد على تكثيف الجهود للسيطرة على أسعار السلع الغذائية بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية بالحكومة لدعم جهود الدولة في السيطرة على ارتفاع الأسعار وإحكام الرقابة على الأسواق وفتح منافذ ومعارض لبيع السلع الغذائية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.