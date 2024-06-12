محافظ أسيوط: لا شكاوى من امتحانات الثانوية العامة 

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم، انتظام امتحانات الثانوية العامة وعدم تلقي أية شكاوى، وذلك في أثناء تفقده بعض مقار لجان امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي (2023/2024)، للاطمئنان على سير أعمال الامتحانات وتأمين اللجان، واطمأن وزير التربية والتعليم عبر الفيديو كونفرانس من مقر غرفة العمليات المركزية، بمديرية التربية والتعليم على انتظام سير الامتحانات، وتوفير الجو المناسب للطلاب خلال فترة الامتحانات التي تستمر حتى 20 يوليو المقبل.

انتظام العمل باللجان

وتفقد «سعد» محيط لجان مدرسة خديجة يوسف الثانوية بنات بحي شرق، واطمأن على سير أعمال الامتحانات وتوفير بيئة مناسبة للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر، وتجهيز اللجان وتوفير سبل الراحة للطلاب، واطمأن من رئيس لجنة الامتحانات على انتظام الاوضاع واستقراراها وتوفر كافة الخدمات، كما تفقد مقر غرفة العمليات المركزية بمديرية التربية والتعليم وتابع سير العمل بالغرفة، مشددًا على توفير كل الاحتياجات للجان وانتظام العمل بها على مستوى المحافظة دون أية عقبات.

توفير الإمكانات كافة لجميع اللجان

وأجرى محافظ أسيوط، مداخلة عبر الفيديو كونفرانس مع الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم الفني، طمأنه خلالها على انتظام سير أعمال الامتحانات بالمحافظة وتوفير الإمكانات كافة لجميع اللجان على مستوى قرى ومراكز المحافظة.

وقال المحافظ أسيوط في تصريحات صحفية اليوم، إنّ إجمالي عدد طلاب الشهادة الثانوية العامة هذا العام يبلغ 28 ألفًا و132 طالبًا وطالبة موزعين على 79 لجنة على مستوى المحافظة، وبدأت الامتحانات يوم الاثنين 10 يونيو، للمواد التي لا تضاف للمجموع، فيما تنطلق امتحانات المواد الأساسية اعتبارًا من 22 يونيو الجاري وحتى 20 يوليو المقبل.