كشفت مصادر حكومية لقناة «إكسترا نيوز» عن تولي اللواء هشام أبو النصر منصب محافظ أسيوط خلفًا للواء عصام سعد ضمن التغييرات التي تشمل عددًا من المحافظات من بينها القاهرة، وشمال سيناء، والغربية، وكفر الشيخ، والإسماعيلية، والسويس، والإسكندرية، والأقصر.

قالت المصادر الحكومية إنه سيتم تعيين السيد أيمن إبراهيم عطية محافظًا للقليوبية ضمن حركة التغييرات التي سيعلن عنها رسميًا خلال الساعات المقبلة.

من هو اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط الجديد؟

تولى اللواء هشام أبو النصر عدة مناصب في وزارة الداخلية حيث عمل مساعدًا لوزير الداخلية وكان له دور بارز في السيطرة الحريق الذي نشب في كنيسة أبو سيفين في منطقة إمبابة في أغسطس عام 2022 وفقًا لمقطع فيديو بثته فضائية «إكسترا نيوز» وكذلك منصب مدير أمن الجيزة بحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية لحركة تنقلات ضباط الداخلية عام 2023.

كما تولى اللواء هشام أبو النصر منصب مدير أمن مطروح، وشارك وقتها في الاحتفال باليوم العالمي للحماية المدنية، العميد محمد باسم وقادة وضباط وأفراد وجنود إدارة الحماية المدنية بمطروح وعدد من مديري المديريات والإدارات بمطروح.

وقالت مصادر مُطلعة، إن حركة تغيير المحافظين، المُقرر الإعلان عنها غدًا الأربعاء تأتي ضمن خطة هيكلة جديدة بالتزامن مع التشكيل الوزاري الجديد لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمقرر إعلانها رسميًا خلال الساعات القادمة.

ووفقًا لتصريحات حكومية لـ إكسترا نيوز فإن حركة المحافظين، تشمل محافظات القاهرة وشمال سيناء والغربية وكفر الشيخ والإسماعيلية والسويس، والإسكندرية والأقصر، موضحة أن حركة المحافظين تشمل تغيرات موسعة.