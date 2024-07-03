رسائل أولياء الأمور لوزير التعليم.. صعوبة المناهج و5 طلبات للتطوير

لا تخلو البيوت من الطلاب في مراحل التعليم الأساسي، ما يفسر حالة الترقب من الأسر لإعلان اسم من يتولى حقيبة التعليم، في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، مع إعلان تعيين الدكتور محمد عبداللطيف في منصب وزير التربية والتعليم تنقل «الوطن» مطالب أولياء الأمور، التي تنوعت بين الاهتمام بالطالب وإعادة النظر في المناهج، وإعداد مُعلمين بقدرات عالية، حتى لا يلجأ الطالب إلى الدروس الخصوصية وغيرها من الرسائل.

رسائل أولياء الأمور لوزير التعليم

نال الدكتور محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم في التشكيل الوزراي، استحسان عدد من أولياء الأمور، وبدأوا في سرد طلباتهم عبر «الوطن»، والتي تباينت بين اختيار كوادر مدربة من المعلمين، تخفيف المناهج في المستويات الأولى في الصف السادس والخامس وغيرها، من بينهم شيماء التهامي التي قالت: «مناهج الجيل اللي طالع من أول الصف السادس، يا ريت تتغير للأحسن، وتتخف في الصف الخامس والرابع، وطلاب الدمج ينزل ليهم تحديد دروس معينة علشان يمتحنوا فيها»

وتابعت: «حرام الطالب العادي مش بيقدر يستوعب الكم ده كله، أنا عندي مراحل 6 و5 و2 ابتدائي مش عارفة الثانوي في إيه، بس بسمع حاجات صعبة من الأهالي، مش عايزة ولادي يطلعوا يتقهروا، يا ريت بعبع الثانوية العامة يموت ونخلص منه».

وطالب شيماء أيضًا، بتدريب المدرسين وتزويد المدارس بالوسائل التعليمية التي تساعد علي فهم المنهج الجديد، موضحًة: «مش كل مدرسين المدارس عارفين يمشوا على المنهج الجديد، إلا من رحم ربي».

وترى حنان صادق، أن هناك فجوة بين حجم المناهج ومدة الدراسة: «لازم المناهج تبقي بتوافق الوقت بتاع الترم، ويا ريت يبص في منهج دراسات تالتة إعدادي، مثلا كم رهيب وحشو مالوش أي لازمة»، بينما قالت «هدى»: «مناهج الصف السادس الابتدائي صعبه جدا على الولاد، أرجو النظر في هذا الأمر، مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، كويسة بس لحد الآن مفيش مدرسين يشرحوها، وممكن يخليها مادة نشاط، لأنها بقت عبء على ولي الأمر».

تعديلات المناهج تتصدر رسائل أولياء الأمور

ويعاني أولياء الأمور مع بعض المواد، لذا كانت أبرز رسائلهم لوزير التربية والتعليم، أن ينظر في المواد التي اشتكوا منها، فقالت إحدى الأمهات: «مادة العلوم لازم تكون أخف من كده لسنة رابعة، لأن المصطلحات أكبر من سن الأولاد، وفيه حاجات كتيرة مفيش استفادة منها لطفل عنده 9 سنين، مراقبة شرح المدرسين في المدارس علشان الطفل بيلجأ للدروس في السن الصغير، وتخفيف مادة الرياضيات ممكن ندرس 20 درس ونتقنهم أفضل من إنى أدرس 65 درس ومفيش مراجعة عليهم كما يجب، لأن المفروض التعليم حاليا مبني على الفهم مش الكم والحشو».

وأوضحت هدى بكر: «المدراس الخاصة فيه مدرسين معندهاش أي خبرة في التعامل مع الأطفال ولا توصيل معلومة، ولا بد من وجود متابعه بصفة دورية من الوزارة أو الإدارة والمرور داخل الفصول، ويتابع على الورق، وهل فعلا الطالب فاهم ولا مجرد سرد معلومات فقط، ولي الأمر أصبح بيدفع زيادة سنوية على المصروفات ومصاريف أنشطة، علما بأنه لا توجد أي أنشطة غير حصة رسم، والولاد بيجبوا أدواتهم معاهم، واستخفاف بعقول الولاد مفيش منهج يناسب مرحلتهم، لازم يكون في رقابة على النقطة دي».

5 مطالب لتطوير العملية التعليمية

وفي تصريحات لـ«الوطن»، قالت داليا الحزاوي مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر والخبيرة الأسرية، إن مجال التعليم شهد مؤخرًا تطور كبير، لحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، على ضرورة بناء شخصية الطالب المصري وتنمية مهاراته، لكن هناك مطالب لأولياء الأمور يتمنوا أن توضع في الحسبان عندما يتولى وزير التربية والتعليم الجديد، منها التالي: