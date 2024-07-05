إيمان يوسف تكشف دورها في مسلسل تيتا زوزو: جارة الفنانة إسعاد يونس

تواصل الفنانة إيمان يوسف تصوير مشاهدها ضمن أحداث مسلسل تيتا زوزو مع الفنانة إسعاد يونس، والمقرر عرضه في موسم «الأوف سيزون» المقبل على شاشة قناة DMC، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي.

تفاصيل مشاركة إيمان يوسف بمسلسل تيتا زوزو

وأوضحت الفنانة إيمان يوسف في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنها تواصل تصوير مشاهدها، إذ تجسد شخصية «ريناد» في المسلسل الذي يجمعها مع الفنانة إسعاد يونس التي تجسد شخصية وكيل وزارة وهي جارتها، لافتة إلى أنها انتهت من تصوير مشاهد حفل زفافها بالأحداث، وانتهاء تصوير 50% من مشاهد العمل.

أبطال مسلسل تيتا زوزو

مسلسل تيتا زوزو من بطولة إسعاد يونس، ندى موسي، محمد كيلاني، إيناس كامل، نور محمود، حمزة العيلي، إيمان يوسف، وآخرين، من إخراج شيرين عادل وتأليف محمد عبدالعزيز.