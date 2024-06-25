نور محمود يخوض تجربة جديدة في مسلسل «تيتا زوزو»

يخوض الفنان نور محمود تجربة جديدة في مسلسل «تيتا زوزو»، الذي يستكمل تصوير مشاهده حاليا مع عدد من النجوم في عدة مناطق خارجية مُختلفة، تمهيدا لعرض العمل الدرامي على القنوات الفضائية.

نور محمود ابن إسعاد يونس في « تيتا زوزو»

ويجسد نور دور أحد أبناء الفنانة إسعاد يونس في أول تعاون يجمع بينهما، في إطار درامي مُشوق، حيث تمر عائلة إسعاد يونس بعدة مشاكل وأزمات تضطرها إلى حل تلك القضايا لإنقاذ عائلتها.

وكان الفنان نور محمود تألق في رمضان الماضي، من خلال مُسلسل «محارب»، مع النجم حسن الرداد ومسار إجباري مع النجم أحمد داش، وسط ردود أفعال إيجابية واسعة لدى الجمهور، ورواد التواصل. الاجتماعي.

مسلسل «تيتا زوزو»

مسلسل «تيتا زوزو»، مُكون من 30 حلقة، ومن إخراج شيرين عادل، وكتابة محمد عبد العزيز، ويشارك في البطولة مصطفى غريب، وإسلام إبراهيم، وندى موسى، ومحمد كيلاني، وإيناس كامل، وحمزة العيلي، ونور محمود، ومحمود البزاوي، وإيمان يوسف.