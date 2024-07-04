«المستقلين الجدد»: تشكيل الحكومة الجديدة يعكس اهتمام الدولة بتمكين المرأة والشباب

قال هشام العناني، رئيس حزب المصريين الجدد، إن تشكيل الحكومة الجديدة يعكس التزام القيادة السياسية بتمكين المرأة والشباب، وظهر ذلك في ضم 5 نساء من بين ما يقرب من 20 حقيبة وزارية، مما يعكس أهمية دور المرأة في الحياة العامة والسياسية.

إيمان القيادة السياسية بدور المرأة المصرية

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أن هناك عددًا كبيرًا من السيدات يشغلن مناصب نواب المحافظين ونواب الوزراء، مما يعكس إيمان القيادة السياسية بدور المرأة المصرية وقدرتها على العطاء والمساهمة في بناء الوطن.

إيمان القيادة بضرورة خلق كوادر شبابية جديدة

وفيما يخص الشباب، أوضح رئيس حزب المستقلين الجدد أن الحركة الأخيرة لنواب المحافظين والوزراء تظهر بوضوح إيمان القيادة بضرورة خلق كوادر شبابية قادرة على حمل وإنجاز التكليفات الموكلة إليها. مؤكد أن المرأة والشباب هما القاطرة الحقيقية لأي وطن يسعى للتقدم والازدهار.