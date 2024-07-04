التحالف الوطني: ندعم 2500 أسرة فلسطينية بمصر اجتماعيا وطبيا

أكدت هبة راشد رئيس مجلس أمناء مؤسسة مرسال، عضو مجلس أمناء التحالف الوطني، أن المؤسسة تقدم دعما للأشقاء الفلسطينيين المقيمين في مصر في إطار دورها الإنساني للتخفيف من المعاناة التي يعيشونها بعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقالت في تصريحات لها اليوم، إن عدد الحالات الفلسطينية التي تم مساعدتها اجتماعيا وطبيا خلال الفترة الماضية، نحو 2500 مواطن وأسرة فلسطينية، مشيرة إلى أن عدد الحالات التي استفادت من الكارت الغذائي وصلت إلى 1118 حالة، كما أن عدد الحالات المستفيدة من الدعم المالي وصلت إلى 2075 حالة.

وأوضحت أنه تم تسجيل نحو 6500 فرد وأسرة فلسطينية لدراسة تقديم الدعم لهم، منوهة إلى أن ما تم العمل عليهم نحو 2500 فردا وأسرة، موضحةً أن إجمالي عدد الخدمات الطبية المقدمة للفلسطينيين من شهر أكتوبر الماضي حتى شهر يونيو وصلت إلى 1953 خدمة.

ولفتت إلى أن المؤسسة ستواصل دورها في إرسال قوافل المساعدات الإنسانية لقطاع غزة بالتنسيق مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، لافتة إلى أن المؤسسة بالتنسيق مع التحالف نجحت في إرسال أكثر من 150 قاطرة مساعدات للقطاع منذ العدوان الإسرائيلي على غزة في أكتوبر الماضي.