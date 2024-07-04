التحالف الوطني ينظم قافلة للكشف على أمراض العيون في الفيوم

نظمت مؤسسة الجارحي حملة علاجية متميزة، من أجل تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمواطنين الأكثر احتياجا، ضمن جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

إجراء عمليات رمد

وأجرت المؤسسة عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، بإجراء عمليات رمد (عيون) مجانية لنحو 65 مستفيدًا من غير القادرين، بعد توقيع الكشف الطبي على نحو 1000 شخص من الأسر الأكثر احتياجًا في عزبة سالم جاد بقرية المشرك بمركز يوسف الصديق بالفيوم.

ووفقا لما جاء في منشور للتحالف الوطني عبر صفحته الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، لاقت الحملة التي تم تنظيمها اليوم استحسانًا كبيرًا من المستفيدين، الذين استفادوا منها بشكل ملموس.

علاج أمراض العيون

وتأتي هذه الخدمة كجزء من استراتيجية مؤسسة الجارحي عضو التحالف الوطني لتقديم الكشف والعلاج المجاني لأمراض العيون والمسببات المختلفة لضعف وفقدان الإبصار لغير القادرين في محافظة الفيوم.

وتم تنفيذ هذه المبادرة بالتعاون الوثيق مع مؤسسة مرفت سلطان، مما يبرز الجهود المشتركة لتحقيق الرعاية الصحية الشاملة وتعزيز الصحة العامة بين الأفراد المحتاجين في مجتمعنا.