«التحالف الوطني» ينظم مراجعة نهائية لطلبة الثانوية في مادة الجغرافيا

أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي مبادرة لدعم طلاب الثانوية العامة قبل امتحانات نهاية العام الدراسي، من خلال المراجعات النهائية المقدمة لهم في مختلف المواد.

دعم التعليم والطلاب

وفي إطار دور التحالف الوطني المجتمعي في دعم التعليم والطلاب، نظمت أمانة التحالف الوطني بمحافظة بورسعيد، مراجعة نهائية بالمجان في مادة الجغرافيا لطلاب الثانوية العامة، مؤكدًا أن المراجعات المجانية، التي يقدمها التحالف للطلاب مستمرة حتى نهاية امتحانات الثانوية العامة.

مبادرة التحالف الوطني

وأشارت أمانة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بمحافظة بورسعيد إلى أن مراجعة مادة الجغرافيا يحاضر بها حسام عادل مدرس مادة الجغرافيا المتميز، لافتًا إلى أن المراجعة تعقد على مدار 3 أيام، كانت أولى محاضرتها أمس الأربعاء التي استمرت لمدة 4 ساعات، واستفاد منها 450 طالبا من طلبة المرحلة الثانوية.