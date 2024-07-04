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«التحالف الوطني» ينظم قافلة طبية مجانية للأسر الأولى بالرعاية في قنا

كتب:

يسرا البسيوني
08:02 ص | الخميس 04 يوليو 2024
التحالف الوطني

التحالف الوطني

نظمت أمانة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بمحافظة قنا، قافلة طبية بالتعاون مع مؤسسة راعي مصر، وذلك بمقر جمعية تنمية المجتمع بأبو مناع بحري، للكشف على الأسر الأولى بالرعاية.

القافلة تشمل العديد من التخصصات

وأشار التحالف الوطني في بيان إلى أنّ القافلة ضمت العديد من التخصصات مثل «عيون، باطنة، أطفال، عظام، أنف وأذن، جلدية، تحاليل»، لافتا إلى أن القافلة شهدت إقبالًا كبيرًا من أهالي مركز دشنا والمراكز المجاورة.

خدمة الفئات الأكثر احتياجا

يأتي ذلك في إطار جهود التحالف لخدمة الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقًا بجميع محافظات الجمهورية، بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورعاية المواطنين الأكثر فقرًا في محافظات الجمهورية.

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بقلم يسرا البسيوني