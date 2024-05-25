«الهدوء قبل العاصفة».. كواليس جديدة لفيلم ولاد رزق 3

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق موسم أفلام عيد الأضحى 2024، الذي يعد الأهم والأضخم سينمائيًا، إذ يضم أفلام متعددة بين «الأكشن والكوميديا والتشويق»، من بينها فيلم ولاد رزق 3 القاضية.

كواليس جديدة من فيلم ولاد رزق 3

روجت الصفحة الرسمية لولاد رزق 3، بنشرها كواليس جديدة للفيلم، تضمنت صورة للفنان سيد رجب، جاءت تحت عنوان «الهدوء قبل العاصفة»، ولاقت تفاعلا كبيرا من الجمهور استعدادًا لطرحه.

أبطال فيلم ولاد رزق 3

يعد فيلم ولاد رزق 3 الأضخم إنتاجيا في السلسلة، إذ يضم عددا كبيرا من المفاجأت والمطاردات، التي يجري تقديمها لأول مرة في الوطن العربي، بالإضافة لضيوف الشرف، من بينهم النجم كريم عبدالعزيز.

ويشارك فى بطولة فيلم ولاد رزق 3، أحمد عز، آسر ياسين، محمد ممدوح، سيد رجب، كريم قاسم، إياد نصار، عمرو يوسف، نسرين أمين، محمد لطفي، وآخرون، من إخراج طارق العريان، وتأليف صلاح الجهيني.