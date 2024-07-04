موعد امتحان قدرات فنون جميلة 2024.. متى يبدأ التسجيل للاختبارات؟

حدد المجلس الأعلى للجامعات، موعد امتحان قدرات فنون جميلة 2024 للطلاب الذين يرغبون في الالتحاق بكليات الفنون الجميلة بعد الانتهاء من امتحانات الثانوية العامة.

موعد امتحان قدرات فنون جميلة 2024

ووفقًا للمجلس الأعلى للجامعات، يكون موعد امتحان قدرات فنون جميلة 2024، بعد الانتهاء من امتحانات الثانوية العامة والتي من المقرر أن تنتهي يوم 20 يوليو الجاري.

اختبار القدرات بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة

من المُقرر أن تكون أعمال تنسيق الجامعات 2024 لطلاب الثانوية العامة 2024 أن تبدأ من خلال اختبارات القدرات، بيننا يتم البدء في التسجيل باختبارات القدرات خلال 72 ساعة من نهاية امتحانات الثانوية العامة.

ويُمكن للطلاب الراغبين في التسجيل باختبارات القدرات الدخول على الموقع الخاص بالتنسيق وتسجيل ذلك، فضلًا عن أنه يُمكن للطالب أن يدخل أكثر من اختبار لأكثر من كلية في نفس الوقت، لكن لا يُمكن أن يكون الامتحان أكثر من مرة لكلية واحدة.