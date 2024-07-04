التفاصيل الكاملة لامتحان قدرات فنون جميلة 2024.. 3 نصائح مهمة

تُجري كليات الفنون الجميلة امتحان قدرات لعام 2024، وهو امتحان مهاري ويقيس موهبة الطلاب في التصميم والرسم، ولا يعتمد على أن يكون معرفيًا لأن الطالب سيحصل على الجزء المعرفي في سنوات الدراسة إذا تمّ قبوله.

التفاصيل الكاملة لامتحان قدرات فنون جميلة 2024

وهناك عدد من النصائح تقدمها كلية الفنون الجميلة لاجتياز اختبار القدرات 2024 وهي كالآتي:

1- ضرورة الذهاب إلى الامتحان بأدوات الرسم كالقلم الرصاص والألوان.

2- عدم التوتر.

3- يجب أن يكون الطالب ذو موهبة حقيقة.

الامتحان مُكون من اختبارين

أما بالنسبة لامتحان قدرات فنون جميلة يتكون من اختبارين وهما:

1- مهاري وتكون المُدة الزمنية للامتحان 150 دقيقة ويبدأ الساعة 10 صباحًا.

2- سؤالان عبارة عن التصميم الابتكاري والرسم.

ولا يحق لأي طالب أن يدخل الاختبار بعد هذا الموعد نهائيًا أيا كان السبب لذلك.

ويتمّ تحديد امتحان قدرات فنون جميلة 2024 وذلك بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة والتي تنتهي يوم 20 يوليو الجاري.