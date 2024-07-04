وزيرة البيئة: «التميز الأفريقي للمرونة» منصة مصرية لدعم مستقبل مستدام لأفريقيا

أعلنت ياسمين فؤاد وزيرة البيئة التزام مصر التام بدعم وتفعيل مركز التميز الأفريقي للمرونة والتكيف المزمع تدشينه في القاهرة، وذلك خلال لقائها ناردوس بيكيلي توماس المديرة التنفيذية لوكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية «أودا-نيباد»

وأكّدت وزيرة البيئة في بيان صادر اليوم، أنَّ مركز التميز الأفريقي للمرونة والتكيف يُمثل منصة هامة لتبادل الخبرات والتجارب بين الدول الأفريقية كما يُجسد مركز التميز الأفريقي للمرونة والتكيف خطوة حاسمة نحو مستقبلٍ مستدامٍ للقارة الأفريقية، إذ تُعدّ مصر رائدةً في جهودها لمكافحة تغيرات المناخ ودعم التنمية المستدامة في القارة.

التكيف أولوية للقارة

وأشارت وزيرة البيئة إلى أهمية التركيز على محورين هامين خلال عمل فريق إطلاق المركز من منظمة النيباد ووزارة البيئة، والاستفادة من الدروس وتجارب مراكز التميز الأخرى وأسباب إغلاق مركز التميز بجنوب أفريقيا، لضمان فاعلية واستمرارية عمل المركز الجديد، إلى جانب التركيز على التكيف كأولوية للقارة ومن منظور اقتصادي، في عالم يعاني من مشكلات اقتصادية، إذ يعتبر اختيار التكيف الأكثر كفاءة وأقل تكلفة في الخسائر والأضرار، فكلما أسرعنا في إجراءات التكيف بقدر أكبر استطعنا التقليل من تكلفة الخسائر والأضرار.

ولفتت وزيرة البيئة إلى أهمية اطلاق المركز في هذا الوقت الحرج الذي يعاني فيه العالم من آثار تغير المناخ، وتزايد الظروف المناخية الحادة والتي تتغير طبيعتها بشكل مستمر، إذ نعول على المركز في القيام بدور مهم في مساعدة القارة والدول المجاورة على مواجهة آثار تغير المناخ.

النظر في الدروس المستفادة

وقالت ياسمين فؤاد إنَّ إطلاق المركز يتطلب عددًا من الخطوات الهامة، منها النظر في الدروس المستفادة للتجارب السابقة، والبحث عن أفضل الممارسات، وتكوين فريق عمل منافس ولديه خبرات وقدرات واسعة لإدارته، مع مناقشة حجم مساهمة مصر في ميزانية المركز، والاتفاق على الاستعدادات النهائية لمقر المركز.

ودعت وزيرة البيئة إلى عقد اجتماع آخر الأسبوع المقبل لمناقشة خطة العمل ورؤية المضي قدمًا نحو اطلاق المركز في أقرب وقت، مع التعاون في حشد المشاركات من الدول الأفريقية في المركز.