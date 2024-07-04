قيادي بـ«مستقبل وطن»: الحكومة الجديدة قادرة على الإدارة وطرح الحلول

قال رشاد عبد الغني القيادي بحزب مستقبل وطن، إن التغيير الكبير الذي شهده التشكيل الوزاري في الحكومة الجديدة يعكس حرص القيادة السياسية متمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضخ دماء جديدة ذات كفاءات، ولديها خبرات عالية قادرة على الإدارة وطرح حلول وأفكار غير تقليدية، ووضع رؤى واستراتيجيات جديدة لمواجهة التحديات الراهنة التي تشهدها البلاد في بعض الملفات والمجالات المختلفة.

دعم رؤية الدولة التنموية

وأكد في بيان صحفي أن الحكومة الجديدة مطالبة بتغيير السياسات، وتقديم الحلول لكل الأزمات التي يواجهها المجتمع، ودعم رؤية الدولة التنموية، والمساهمة بأفكار جديدة ورؤى مختلفة في مشروع بناء الجمهورية الجديدة، بما يدعم الأمن والاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

وأشار إلى أن القيادة السياسية رأت ضرورة التلاحم مع الجماهير والتواصل المباشر مع المواطنين، للتعرف بصورة أسرع على مشكلاتهم والتحديات التي يواجهونها، ومن ثم سرعة تلبية احتياجاتهم، فلذلك حرصت على تمكين الشباب في المناصب الوزارية وفي حركة المحافظين ونوابهم والمواقع القيادية ذات المسئولية، من أجل التواصل المباشر مع المواطنين على أرض الواقع فى الشارع في كافة المحافظات والعمل على توفير حياة كريمة لهم وإزالة كافة المعوقات التى تواجههم.

مشكلة تخفيف الأحمال

وثمّن عبد الغني، اهتمام الحكومة في أولى اجتماعاتها اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي بطرح مشكلة تخفيف الأحمال، والتوجيه بضرورة حل أزمة انقطاع الكهرباء في أسرع وقت والعمل على ضبط الأسواق والأسعار، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي من أجل تخفيف الأعباء على كاهل المواطنين.

وطالب بضرورة قيام الحكومة الجديدة بالنظر إلى مخرجات الحوار الوطني بعين الاعتبار، كونها تلامس احتياجات المواطنين وتعمل على تلبيتها، وخرجت من كل ممثلي فئات المجتمع داخل جلسات الحوار الوطني.