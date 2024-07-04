وظائف خالية لمحاسبين ومراقبين برواتب مجزية.. اعرف الشروط والتخصصات المطلوبة

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عبر صفحتها الرسمية عن وظائف خالية في إحدى شركات الاستيراد والتصدير الشهيرة، وذلك ضمن حرصها على توفير فرص عمل للشباب الراغبين في الحصول على وظائف لتوفير مصدر دخل شهري ثابت.

وأوضحت وزارة الشباب والرياضة جميع التفاصيل الخاصة بالوظائف المطلوبة، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير الشروط المطلوبة للوظائف وحقوق ومميزات العمل وكيفية التقديم بها، كالتالي:

الوظائف المطلوبة

1- أخصائيين أول توظيف، ويشترط أن يكون لديه خبرة من 3 إلى 5 سنوات.

2- رئيس حسابات، ويشترط أن يكون لديه خبرة لا تقل عن 7 سنوات.

3- محاسبين، ويشترط أن يكون لديهم خبرة من 2 إلى 5 سنوات.

4- مهندسين برمجة، ويشترط أن يكون لديه خبرة لا تقل عن 8 سنوات.

5- مراقبين مخزون، ويشترط أن يكون لديهم خبرة من 2 إلى 5 سنوات.

6- مدير مراقبة مخزون، ويشترط أن يكون لديه خبرة لا تقل عن 7 سنوات.

الشروط المطلوبة

- أماكن العمل تكون في الجيزة ومدينة بدر.

- أن يكون المتقدم لـ الوظائف حاصل على مؤهل عالي.

- أن يكون جيد في اللغة الإنجليزية.

- أن يكون الحد الأقصى للسن 40 عاما.

- يشترط الخبرة في مجال المطاعم والأغذية والمشروبات.

الحقوق والمميزات

- تمنح الشركة للعاملين رواتب مجزية.

- تصل عدد ساعات العمل إلى 8 ساعات يومية.

- تمنح الشركة للعاملين تأمينات اجتماعية.

- تمنح الشركة للعاملين زيادات سنوية.

- تعطي الشركة للعاملين فرص للترقيات.

- توفر الشركة للعاملين انتقالات لمدينة بدر.

وعلى الراغبين في التقديم لوظائف وزارة الشباب والرياضة الدخول للصفحة الرسمية الخاصة بوزارة الشباب والرياضة واختيار الوظائف المطلوبة والدخول منها للاستمارة المطلوبة وملء كافة البيانات الخاصة به.