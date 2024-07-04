وظائف شاغرة في 3 جهات حكومية.. اعرف التفاصيل والمستندات المطلوبة

أعلنت بوابة الوظائف الحكومية، عن وجود وظائف شاغرة في 3 جهات حكومية هي «وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، جامعة سوهاج»، يستمر التقديم عليها حتى نهاية شهر يوليو الجاري، لمن تنطبق عليهم الشروط.

تفاصيل الوظائف الشاغرة

ترصد «الوطن»، خلال هذا التقرير، تفاصيل الوظائف الشاغرة في الجهات الحكومية وفقًا لما أعلنته بوابة الوظائف الحكومية، وجاءت كالتالي:

وزارة الإسكان

1- مدير مديرية الإسكان والمرافق بمحافظة البحيرة.

2- مدير مديرية الإسكان والمرافق بمحافظة سوهاج.

3- مدير مديرية الإسكان والمرافق بمحافظة الجيزة.

4- مدير عام مديرية الإسكان والمرافق بمحافظة الإسماعيلية.

5- وكيل مديرية الإسكان والمرافق بمحافظة المنيا.

6- وكيل مديرية الإسكان والمرافق بمحافظة المنوفية.

الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي

- رئيس الإدارة المركزية لتنفيذ المشروعات.

جامعة سوهاج

- مدير عام الإدارة العامة لمكتب رئيس الجامعة.

- مدير عام الإدارة العامة للمدن الجامعية.

- مدير عام الإدارة العامة للشئون الطبية.

المستندات المطلوبة للتقديم

1- بيان حالة وظيفية حديث معتمد مٌوضحا به «الاسم، تاريخ الميلاد، والُمؤهل العلمي، والمُؤهلات الإضافية تقارير كفاية الأداء عن 3 سنوات سابقة، والجزاءات، والخبرة النوعية والزمنية، التدرج الوظيفي، الوظائف الإشرافية والقيادية التي شغلها المُتقدم، الدورات التدريبية ونوعها ومكانها».

2 - بيان تفصيلي عن إنجازاته وإسهاماته معتمدا من السلطة المختصة.

3- مقترحاته لتطوير العمل ويراعى في المقترح أن يتضمن أهدافا محددة زمنيا وقابلة للقياس والتطبيق ومشتملة على وسائل التحقيق في حدود الإمكانيات المالية والبشرية المتاحة، وتوضح مهاراته القيادية وقدراته العلمية والعملية ومدى إجادته للغات أجنبيه ومعرفته بعلوم الحاسب الآلي، ومُدعما بالمستندات وفقاً لنموذج القرار رقم 95 لسنة 2017 لوزارة التخطيط والمتابعة.

4- شهادة قانونية بعدم الإحالة للمجالس التأديبية أو توقيع جزاءات تأدبيه أو جنائية.

5- سيرة ذاتية.

6- شهادة تفيد بسلبية عدم تعاطي مخدرات حديثة ومُعتمدة بخاتم شعار الجمهورية.

كيفية التقديم للوظائف

تقدم الطلبات باسم رئيس الجهة طالبة الوظيفة، في موعد غايته شهر من تاريخ الإعلان، ولن يلتفت للطلبات التي ترد قبل أو بعد هذا التاريخ، ولمزيد من التفاصيل حول الوظائف المتاحة، من هنـــــــا.