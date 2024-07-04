وظائف البنك الأهلي 2024 لأصحاب الخبرات.. شروط وخطوات بسيطة للتقديم

أعلن البنك الأهلي المصري عبر الموقع الرسمي الخاص به عن وظائف خالية لأصحاب الخبراء في فروع البنك المختلفة، للعمل في العديد من التخصصات التي يحتاج إليها البنك، إذ يحرص البنك على توفير فرص عمل للشباب الراغبين في الحصول على وظائف خالية للحصول على مصدر دخل شهري من خريجي كليات التجارة وإدارة الأعمال وما يعادلهم من شهادات.

وأوضح البنك الأهلي المصري جميع التفاصيل الخاصة بوظائف ذوي الخبرات في فروعه المختلفة، ونوضح من خلال هذا التقرير الشروط المطلوبة وكيفية التقديم لتلك الوظائف، وفق ما أعلنه البنك، كالتالي:

شروط وظائف البنك الأهلي 2024 لأصحاب الخبرات

- يجب ألا يكون للراغب في التقديم لـ وظائف البنك الأهلي 2024 لأصحاب الخبرات أقارب من الدرجة الأولى حتى الدرجة الثالثة نسب أو حتى الدرجة الثانية مصاهرة.

- لابد أن يكون الراغبين في الالتحاق بالوظائف حاصلين على شهادة عليا بدرجة البكالوريوس أو ما يعادلها.

- يجب أن يكون المتقدمين للوظائف لديهم خبرة 3 سنوات أو أكثر.

- يجب أن تكون سنوات الخبرة موثقة بشهادات خبرة من جهات العمل السابقة بحد أدنى 6 شهور.

خطوات التقديم لوظائف البنك الأهلي 2024 لأصحاب الخبرات

وحدد البنك الأهلي المصري عددًا من الخطوات التي يجب على الراغب في التقديم للوظائف اتباعها، وتتمثل في الآتي:

- يدخل الراغب في التقديم للوظائف للموقع الرسمي الخاص بالبنك الأهلي المصري.

- ثم يتمّ اختيار الأيقونة الخاصة بالوظائف الموجودة أعلى الصفحة الرئيسية.

- ومنها يتمّ اختيار الوظائف الخاصة بأصحاب الخبرات، ليتم الضغط على «قدم طلبك الآن».

- وبعد ذلك يدخل الراغب في التقديم لـ وظائف البنك الأهلي 2024 لأصحاب الخبرات كل البيانات المطلوبة الخاصة به، ثم يتم الضغط على تسجيل.