وظائف البنوك 2024 لذوي الخبرة وحديثي التخرج.. اعرف الشروط المطلوبة

أعلنت عدة بنوك متنوعة عن وظائف خالية للشباب في تخصصات متنوعة، في إطار حرصها على توفير فرص عمل مناسبة في المجال المصرفي لخريجي كليات التجار وإدارة الأعمال أو ما يٌعادلها، سواء حديثي التخرج أو من لديهم خبرة في هذا المجال.

وظائف البنوك

تستعرض «الوطن» تفاصيل وظائف البنوك 2024 والشروط المطلوبة وفقا لما أعلنته البنوك عبر صفحاتها الرسمية على موقع «لينكد إن»، حيث تشمل البنوك التالية: بنك مصر، وبنك كريدي أجريكول مصر وبنك القاهرة وبنك الإسكندرية، وتأتي وظائف البنوك على النحو التالي:

وظائف بنك مصر

أعلن بنك مصر، وظائف خالية للعمل به في مجال وظائف محلل مخاطر الشركة، بالشروط التالية:

- أن يكون حديث التخرج بدون خبرة.

- خريجين خبرة تصل 7 سنوات في مجال العمل المصرفي.

- حاصلاً على درجة البكالوريوس من جامعة معتمدة.

- مهارة اللغة الإنجليزية.

- حاصلا على تقدير جيد.

- لم يتم اختباره من قبل بنك مصر.

- لا يوجد أقارب له يعملون حاليًا في بنك مصر.

- أن يكون مقيم بالقاهرة.

وظائف بنك كريدي أجريكول

أعلن بنك كريدي أجريكول عن وظائف خالية كمساعدين مديريين ماليين للعمل في فروع البنك المختلفة في مصر، بالشروط التالية:

- أن يكون لديه خبرة 5 سنوات في علوم البيانات أو هندسة البيانات أو الأدوار ذات الصلة.

- لديه خبرة في صياغة حلول البيانات وبناء نماذج تعلم الآلة.

- لديه معلومات أساسية مع تحليلات العملاء، والتجزئة، ونماذج التنبؤ، والاحتفاظ، والميل إلى الشراء، ونمذجة القيمة الدائمة للعميل.

- لديه مهارات اتصال قوية مع القدرة على ترجمة المفاهيم التقنية إلى نموذج عمل وقيمة.

- لديه الخبرة المصرفية المفضلة أو الاتصالات وفهم المنتجات المصرفية.

- لديه المعرفة الأساسية في تحليلات الحملة.

وظائف بنك القاهرة

أعلن بنك القاهرة عن وظائف خالية للعمل في فروع البنك، كـ مسؤول إدارة العلاقات والمبيعات، بالشروط التالية:

- أن يكون حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو المالية أو المحاسبة.

- أن يكون لديه خبرة 8 سنوات في إدارة العلاقات.

- أن يكون لديه سجل حافل في إدارة العلاقات والمبيعات.

- أن يكون المستوى ممتاز في اللغة الإنجليزية.

- أن يكون لديه مهارات تواصل وتفاوض وبيع ممتازة.

وظائف بنك الإسكندرية

أعلن بنك الإسكندرية عن وظائف خالية في فروع البنك المختلفة للعمل بمكتب مكافحة غسيل الأموال، بالشروط التالية:

- أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس أو درجة الماجستير في أي مجال ذي صلة.

- لديه خبرة 11 عامًا بما في ذلك الخبرة السابقة في المناصب الإدارية.

المهارات المطلوبة لوظائف بنك الإسكندرية

- المعرفة الكافية بالسياق التنظيمي للامتثال.

- الخبرة في مدونة الأخلاقيات والمبادئ التوجيهية والقواعد وإجراءات السياسات والتعليمات في بنك الإسكندرية.

- أن يكون على مستوى الخبراء في التفكير التحليلي ومهارات اتخاذ القرار.

- الطلاقة تحدثا وكتابة باللغة الإنجليزية.

- أن يكون على مستوى الخبراء في مهارات الكمبيوتر في MS Office وPower Point والمعرفة الكاملة في النظام المصرفي الأساسي.

- أن يكون لديه مهارات إدارية وقيادية قوية.