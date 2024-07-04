وظائف في بنك مصر لسكان القاهرة والجيزة.. الشروط وطريقة التقديم

أعلن بنك مصر عبر صفحته الرسمية على موقع التوظيف لينكد إن عن حاجته لوظائف خالية للعمل في فروع البنك المختلفة في وظائف موظفين تسوية لسكان محافظتي القاهرة والجيزة، إذ يهتم البنك باستمرار بتوفير فرص عمل للشباب الحاصلين على مؤهلات دراسية مناسبة من خريجي كليات التجارة وإدارة الأعمال وما يعادلها من شهادات دراسية.

وأوضح بنك مصر التفاصيل الخاصة بالوظائف المعلن عنها، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير الشروط المطلوبة ومسؤوليات العمل وفق ما أعلنه البنك، وطريقة التقديم لتلك الوظائف، كالتالي:

مسئوليات وظائف بنك مصر لسكان القاهرة والجيزة

- التسوية اليومية لمحافظ مختلفة (الدخل/الخروج النقدي) والإبلاغ عن أي اختلافات للفرق المعنية والتعامل مع المعاملات المعلقة.

- متابعة جميع المشكلات المعلقة مع فريق الدعم والأطراف المعنية حتى يتم حلها بنجاح.

- التواصل مع بائع النظام ودعم التطبيقات للإبلاغ عن مشكلات النظام والتوصية بتحسينات النظام.

- المعرفة والفهم للعمليات المصرفية وعمليات نظام الدفع

- المشاركة في تقارير التحليل اليومية والشهرية المطلوبة من الإدارة الداخلية أو أطراف ثالثة خارجية.

الشروط المطلوبة لوظائف بنك مصر لسكان القاهرة والجيزة

- أن يكون المتقدم لوظائف بنك مصر من سكان القاهرة والجيزة فقط.

- أن يكونوا لديهم خبرة من 3 إلى 7 سنوات كمسؤول تسوية وتسوية العمليات.

- أن يكون حاصل على درجة البكالوريوس من أي جامعة معتمدة.

- يجب ألا يكون لديه أقارب في بنك مصر.

وعلى الراغبين في التقديم لوظائف بنك مصر 2024 الدخول للصفحة الرئيسية الخاصة بالبنك على موقع التوظيف لينكد إن وإرسال السيرة الذاتية الخاصة به.