«إدارة الوقت».. ورشة تدريبية للعاملين بوزارة السياحة والآثار في 21 يوليو

أعلنت وحدة التدريب المركزي بمكتب وزير السياحة والآثار بالتعاون مع مؤسسة «EDOLOOM» التعليمية، عقد ورشة عمل بعنوان «إدارة الوقت» وذلك يوم الأحد الموافق 21 يوليو الجاري، بقاعة الندوات بالدور الأرضي بمبنى وزارة السياحة والآثار في العاصمة الإدارية الجديدة.

شروط التقدم لورشة العمل التدريبية

وقالت وزارة السياحة والآثار خلال المنشور الذي جرى تعميمه على قطاعات وإدارات وهيئات الوزارة كافة، إنه يشترط في المتقدمين لحضور ورشة العمل التدريبة، ألا يكونوا قد حصل على ذات التدريب من قبل، شريطة إحضار موافقة جهة العمل التابع لها المتقدم.

آخر موعد للتقدم لورشة العمل

وأشارت الوزارة إلى أنّه على الراغبين في حضور ورشة «إدارة الوقت»، استيفاء البيانات الموضحة بالنموذج المرفق على هذا الرابط، وملء الاستمارة المرفقة، وإعادة إرسالها بصيغة PDF على البريد الإلكتروني الخاص بوحدة التدريب المركزي لوزارة السياحة والآثار، موضحًا بخانة عنوان البريد الإلكتروني اسم التدريب، وذلك في موعد أقصاه يوم الأربعاء المقبل 10 يوليو.