«التعليم» تعلن رابط التقديم لمدرس التكنولوجيا التطبيقية 2024-2025

أعلنت وزارة التربية والتعليم الفني، رابط التقديم لمدرس التكنولوجيا التطبيقية 2024-2025، للطلاب الحاصلين علي الشهادة الإعدادية، ولإتاحة الفرصة للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية الأزهرية، وطلاب المدارس الدولية والعائدين (المصريين)، والطلاب الوافدين (الأجانب)، والطلاب الحاصلين على الإعدادية للعام السابق والراغبين في تغير نوعية التعليم التقدم .

رابط التقديم لمدارس التكنولوجيا التطبيقية 2024

وأضافت وزارة التربية والتعليم أنَّ التقديم لمدارس التكنولوجيا التطبيقية تبدأ من يوم 7 يوليو وحتي 15 يوليو المقبل، ولمزيد من المعلومات حول كيفية تفعيل البريد الموحد لطلبة الإعدادية من خلال الفيديو التالي: https://bit.ly/EmNw.

ولمزيد من المعلومات عن خطوات التقديم وتسجيل البيانات على موقع الوزارة من خلال الفيديو التالي: https://bit.ly/StepsNw.

أهداف مدارس التكنولوجيا التطبيقية

- تطبيق المعايير الدولية في التدريس الحديث والتقييم والمناهج التعليمية.

- توفير بيئة تعليمية متميزة للطالب والمعلم بالمدرسة أو موقع التدريب.

- إعداد خريجين مؤهلين لسوق العمل المحلي الدولي.

- إنشاء التخصصات التقنية الحديثة المتواكبة مع سوق العمل.

- إعداد أفضل معلمين وموجهين وفقاً لنظام والمعايير الدولية.