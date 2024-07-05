للناجحين في الإعدادية.. آليات القبول بمدارس التكنولوجيا التطبيقية

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، آليات القبول بمدارس التكنولوجيا التطبيقية 2024-2025 وذلك للطلاب الحاصلين علي الشهادة الإعدادية، في 81 مدرسة في 22 محافظة على مستوى الجمهورية، مشيرة إلى أن المرتكزات الرئيسية للمدارس تعتمد على منظومة تطبيق معايير الجودة العالمية، ومعلم مدرب علي أعلي مستوي، ومناهج دراسية قائمة على نظام الجدارات، ونظام تقييم شامل للطلاب والمعلم، وتدريبات عملية وفق أحدث مستجدات سوق العمل وحوافز مادية للمعلمين.

آليات القبول بمدارس التكنولوجيا التطبيقية 2024-2025

وأوضحت وزارة التربية والتعليم آليات القبول بمدارس التكنولوجيا التطبيقية 2024-2025:

- يتم تحديد درجة القبول سنويا بكل مدرسة من مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وذلك بعد النتيجة الشهادة الإعدادية ويتم تقدم الطلاب إلكترونيا على الموقع الرسمي للوزارة.

- يجب على جميع المتقدمين اجتياز اختبارات القبول في الرياضيات واللغة الإنجليزية واللغة العربية والمقابلات الشخصية التي تقوم بها وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالتعاون مع الشركاء الصناعيين.

مميزات طلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية

- الحصول على شهادة مصرية معتمدة دوليا.

- التدريب العملي اثناء فترة الدراسة بمصانع وشركات الشريك الصناعي.

- أولوية تعيين المتميزين بمصانع وشركات الشريك الصناعي بعد التخرج.

- الحصول علي مكافآت مالية أثناء فترة التدريب.

- الحصول على الزي المدرسي مجانا.

- توفر اتوبيسات النقل الطلاب الأماكن التدريب العملي.