نائب محافظ الفيوم الجديد: كل الملفات أولوية... وسنوفر آلاف الوظائف للشباب قريبا

كشف الدكتور محمد التوني، نائب محافظ الفيوم، في أول تصريح صحفي له، إنّه سيعمل على كل الملفات ولن يكتفي أو يفضل ملف عن آخر، إذ أنّ جميعها لها نفس الأهمية والأولوية، مشددًا على ضرورة التنسيق والعمل في تناغم بين جميع الجهات ذات الصلة بهدف مواجهة التحديات والقضاء على المشكلات ونقاط الضعف.

تنفيذ العديد المشروعات في المحافظة

وأكد في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنّه جرى وضع بذور التنمية في محافظة الفيوم خلال السنوات الماضية، من خلال البدء في تنفيذ العديد المشروعات، ومنها مصنع ضفائر السيارات الكهربائية، ومجمع صناعات الزيتون، مما يوفر فرص عمل للشباب ويدفع بقاطرة التنمية الاقتصادية للدولة.

وأضاف إنّ محافظة الفيوم تتميز بالسياحة الشتوية، لذلك يجرى إنشاء مشروع أكبر محمية طبيعية للحيوانات البرية في محمية وادي الريان، والتي يحرز فيها تقدمًا جيدًا، إذ سيضع الفيوم على خريطة السياحة البيئية، وكذلك يوفر آلاف فرص العمل المباشرة والغير مباشرة للآلاف من أبناء المحافظة، وكذلك يساهم في الارتقاء بالمناطق السياحية بالمحافظة.