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السيسي يشهد أداء حلف اليمين لرئيسي مجلس الدولة والنيابة الإدارية

كتب:

محمد أبو عمرة
02:19 م | الخميس 04 يوليو 2024
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم أداء حلف اليمين لكلٍ من المستشار أحمد عبدالحميد حسن عبود رئيساً لمجلس الدولة، والمستشار عبدالراضي أحمد صديق سليمان رئيساً لهيئة النيابة الإدارية.

كما منح الرئيس السيسي وسام الجمهورية من الطبقة الأولى لكلٍ من المستشار عادل فهيم عزب رئيس مجلس الدولة السابق، والمستشار حافظ أحمد عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية السابق.

وفي السياق، أعرب الرئيس السيسي عن تمنياته بالتوفيق للرئيسين الجديدين لمجلس الدولة وهيئة النيابة الإدارية، مؤكّداً مواصلة العمل على ترسيخ أسس دولة القانون، القائمة على العدل والمساواة وضمان الحقوق، وفقاً للدستور والقانون، مشيداً بدور المؤسسات والهيئات القضائية الموقرة، في حماية حقوق المواطنين، وصون مصالح الوطن.

 

 

 

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