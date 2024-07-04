«أزمة الكهرباء والأسعار».. أبرز تصريحات رئيس الوزراء في أول مؤتمر بعد تشكيل الحكومة

أدلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتصريحات مُهمة عن خطة الحكومة الجديدة خلال الفترة المُقبلة، حيث أكد حرصه على تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن تيسير جميع الخدمات للمواطنين، واستكمال مشروع حياة كريمة، وتمكين المرأة والشباب في الفترة المقبلة، فضلاً عن ضبط الأسواق وتوافر السلع.

تصريحات رئيس الوزراء

وترصد السطور التالية، أهم تصريحات رئيس الوزراء، في أول مؤتمر صحفي له على الهواء مُباشرة عقب تشكيل الحكومة الجديدة، كما يلي.

- نعمل على تعظيم جذب الاستثمارات الأجنبية

- نحرص على زيادة نسبة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات العامة

- نحرص على ضبط الأسواق وتوافر السلع

- نركز على القطاعات الإنتاجية وعلى رأسها قطاع الصناعة

- نركز على قطاع الصناعة والزراعة والسياحة وتكنولوجيا المعلومات

- نعمل على زيادة الصادرات المصرية

- نركز على تطوير الأداء الحكومي والتوسع في الميكنة

- الرئيس السيسي وجّه بسرعة استكمال مشروع حياة كريمة

- نركز على تمكين المرأة والشباب في الفترة المقبلة

- نواجه تحديات ومتغيرات ضخمة وكل يوم في المنطقة

- حرصنا على استحداث منصب نائب رئيس الوزراء في التشكيل الحكومي الجديد

- الدكتور خالد عبدالغفار له خبرة كبيرة في مجال الصحة والتنمية البشرية

- نائب رئيس الوزراء مسؤول عن ملفات الثقافة والشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي

- كلفنا الفريق كامل الوزير بملف التنمية الصناعية

- الفريق كامل الوزير كفاءة إدارية وتنفيذية من الدرجة الأولى

- ما شهدناه في قطاع النقل من تطوير يطمئن الحكومة على قطاع الصناعة

- نحتاج إلى جذب استثمارات أجنبية بشكل أكبر

- العام الماضي هو أعلى عام في جذب الاستثمارات الأجنبية

- دمج قطاع التجارة الخارجية مع الاستثمار للترويج في الخارج عن الدولة المصرية

- نركز على تعظيم الصادرات المصرية وزيادة الاستثمارات الأجنبية

- جذب العملة الصعبة يكون من خلال الصادرات والاستثمار

- دمج الوزارات يحقق التكامل والتنسيق في ملف الاقتصاد

- هدفنا الحد من الدين الخارجي والداخلي

- نحرص على تحديد الفجوات التمويلية من خلال المجموعة الاقتصادية الجديدة

- وزارة الهجرة أنشأت في ظروف معينة وعملها متداخل مع وزارة الخارجية

- دمج وزارة الهجرة مع الخارجية لتحقيق التكامل وعدم التداخل

- التشكيل الجديد للحكومة من أكبر التغييرات التي تمت من حيث الأعداد والشخصيات

- هناك نواب للوزراء والمحافظين من الشباب وفق توجيهات الرئيس السيسي

- الاقتصاد المصري في إطار النمو الإيجابي

- الدولة حريصة على تحقيق الأغراض المتعددة من الإصلاح الهيكلي

- نعمل على تحقيق الأهداف التي وضعها الرئيس السيسي للحكومة

- تشكيل مجموعة وزارية للتنمية الصناعية وأخرى للتنمية البشرية

- هناك مجموعة وزارية للتنمية السياحية وأخرى للطاقة الجديدة والمتجددة

- نشكل مجموعة وزارية خاصة بريادة الأعمال

- تعيين مستشارين متخصصين للمجموعات الوزارية الجديدة

- الرئيس السيسي وجه الحكومة بالتواصل الدائم والمباشر مع المواطنين

- الرئيس السيسي وجه بعرض كل التحديات بمنتهى الوضوح

- عقد مؤتمر أسبوعي ثابت ومستمر لعرض كل شواغل الرأي العام

- استمرار التعامل مع الملف السياسي والأحزاب وآلية الحوار الوطني

- عقدت اجتماعا مع وزراء الكهرباء والمالية والبترول لحل أزمة الكهرباء

- أتابع كل ما يُثار في الدولة يوميا

- طلبت من الوزراء تحديد يوم لوقف قطع الكهرباء

- دبرنا الموارد المالية المطلوبة لحل أزمة الكهرباء

- مطلوب من الحكومة إدارة أزمة غير مسبوقة ونضع سيناريوهات لكل الاحتمالات خلال الفترة المقبلة

- لا أحد كان يتخيل استمرار أزمة غزة كل هذه الفترة

- نعمل على صرف الموارد في إطار رشيد وبالتنسيق الكامل مع البنك المركزي

- عقدت اجتماعا مع وزير التموين لضبط الأسعار وتشديد الرقابة على الأسواق

- طلبت من وزير التموين تنسيق كامل لمستقبل الدعم

- طلبت من وزير التموين التواصل المباشر مع الحوار الوطني للتفكير في منظومة الدعم النقدي

- دمج وزارة الكهرباء والبترول كان أمرا مطروحا

- الدمج الحقيقي للوزارات يستلزم وجود إصلاح هيكلي

- رؤيتنا لدمج الوزارات تتم بصورة متدرجة

- المجموعة الاقتصادية تضم محافظ البنك المركزي

- تخفيض الدين الخارجي والمحلي أمر مستهدف للحكومة خلال الفترة المقبلة

- على مدار 4 سنوات متواصلة نواجه أزمات غير مسبوقة

- نركز على ضرورة وضع حلول عاجلة للصدمات والأزمات

- تكليفات سياسية بحل مشكلة أزمة العملة

- الرئيس السيسي أوصى باختيار أفضل الكفاءات للتعامل مع الملفات الموجودة

- الرئيس السيسي وجه بإحاطة المواطنين بكل المستجدات

- لم نشهد سرعة وتيرة التغيرات والصدمات الحالية من قبل

- التحديات الحالية فرضت اختيار شخصيات قادرة على التعامل معها

- سنقيم عمل الوزراء الجدد ولن ننتظر لفترات طويلة

- الترشيد أمر ضروري حتى مع حل أزمة الكهرباء

- غلق المحلات هو جزء من الترشيد

- سنستمر الفترة المقبلة في إجراءات الترشيد

- المجموعات الوزارية ليست لوضع استراتيجيات وبرامج بل تهتم بالتنفيذ

- ما يشغل الحكومة هو وجود مصانع جديدة تخرج للنور كل شهر

- سنعقد اجتماعات مع كبار المفكرين والإعلاميين

- نحرص على تكوين رصيد من الشحنات الكافية لحل أزمة الكهرباء

- الحكومة حريصة على توفير الاحتياطات الإضافية لمواجهة أي تطور بشأن الكهرباء

- ترشيح الوزراء يتم من جهات كثيرة ورئيس الوزراء له دور

- حرصت على التواصل مع كل مرشح قبل تشكيل الحكومة

- سألت كل مرشح عن التحديات الموجودة في كل ملف ووزارة

- سألت كل مرشح عن رؤيته لحل الأزمات بالملفات والوزارات

- علينا منح الفرصة للوزراء الجدد ثم نقيم عملهم بعد ذلك

- في حالة وجود أي مشكلة لا توجد أي غضاضة لعمل تعديل جديد

- الشباب المصري لم يتابع بالصورة المرجوة الحركة الثقافية الموجودة

- كل الخبراء الاقتصاديين بلا استثناء أكدوا أهمية التحول إلى الدعم النقدي

- نستهدف وصول الدعم للمستحق

- جزء كبير من السياحة في أوروبا يتم من خلال وسائل النقل

- الحكومة استهدفت زيادة أسطول مصر للطيران والشركات التابعة

- نحتاج لإضافة عدد من الغرف الفندقية لتنشيط حركة السياحة