رئيس الوزراء: ناقشت مع وزير الثقافة خطوات استعادة قوة مصر الناعمة

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إنّ الثقافة ملف مهم بالنسبة للحكومة، وجرى وضعه ضمن المجموعة الوزارية للتنمية البشرية، مشددًا على أن قوة مصر الناعمة كانت في هذا الملف.

وأضاف «مدبولي»، في مؤتمر صحفي، نقلته قناة «إكسترا نيوز»: «اختيار الوزير جاء بناءً على رؤية واضحة عرضها بخصوص التحرك لاستعادة قوة مصر الناعمة في ملف الثقافة، واستغلال الأصول التي تمتلكها الدولة ممثلة في وزارة الثقافة، والأهم الوصول للشباب».

وتابع: «الوصول للشباب كان نقطة مهمة جدا وموضع نقاش مع وزير الثقافية، لأن أكثر من 60% من الشعب المصري تحت الـ40 عاما، وبالتالي نحن أمة شابة، والشباب لم يعد يتابع بالصورة المرجوة الحركة الثقافية، وأصبح يستقي ثقافته من الخارج، وبالتالي كان أهم الملفات التي ناقشتها معه كيف نستعيد قوتنا الناعمة في الداخل قبل الانطلاق للخارج، وهذه النقطة ستكون الشغل الشاغل لوزارة الثقافة».