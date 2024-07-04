مدبولي: خبراء الاقتصاد أكدوا ضرورة التحول للدعم النقدي على المدى المتوسط

تحدث الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، عن الدعم العيني والنقدي قائلا: «عندما طرحت هذا الموضوع قلت إن كل الخبراء الاقتصاديين بلا استثناء أكدوا أن الحل على المدى المتوسط هو التحول إلى الدعم النقدي».

وأضاف «مدبولي»، في مؤتمر صحفي نقلته قناة «إكسترا نيوز» قائلا: «التحرك في هذا الأمر، ستكون له خطوات تمهيدية كبيرة أهمها منظومة معلومات مميكنة بالكامل، وأصبح لدينا منظومة متكاملة لبيانات المواطنين على مستوي الجمهورية، ولكن الفكرة في المعايير التي سيتم تطبيقها لتحديد من يستحق».

وتابع: «هناك أسئلة أيضا عن هل الدعم ممكن يكون متدرج أو شرائح، ولكن حتى لو استمرينا على دعم عيني، فيجب أن تكون هناك منظومة معلومات ومعايير للتطبيق تضمن الكفاءة والوصول للمستحق الفعلي، وطلبت من الحوار الوطني والخبراء خطة عمل على نهاية عام 2024، وكل ما يهمني كفاءة المنظومة، وفي النهاية أريد خدمة فئة تعاني بالفعل».