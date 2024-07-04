مدبولي: بعض شحنات الغاز وصلت إلى مصر لتخفيف أزمة الكهرباء

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إنّ مصر تعاقدت على شحنات غاز، ووزارة البترول تسير في ملف التعاقدات بالكامل، والذي سيتم على مدار شهري يوليو وأغسطس.

وأضاف في مؤتمر صحفي عبر فضائية إكسترا نيوز: «وزير المالية أكد توافر الأموال وسيتم البدء في عمليات تجهيزها»، مشيرا إلى أنّ بعض الشحنات وصلت بالفعل: «الناس هتقولي ما تبدأوا بدري، لكن لازم يبقى الرصيد كله متكون وعندي لأنها منظومة كبيرة للغاية شغالة».

وتابع أنّ كل ما يهم الحكومة هو التأمين لأي حادث قد يحدث، مشيرا إلى أنّ اليوم الذي شهد زيادة في مدة الانقطاع يرجع لسبب استثنائي، وبالتالي مصر تستورد احتياطي استراتيجي فوق الاستراتيجي الموجود لتجنب حدوث أي أزمة كما حدث من قبل.