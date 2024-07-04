مدبولي: ترشيد استهلاك الكهرباء قد يحل الأزمة دون الحاجة لموارد دولارية إضافية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، ضرورة ترشيد استخدام الكهرباء حتى لو تم حل الأزمة بصورة دائمة، مشددًا على أن الترشيد جزء مهم من حل المشكلة.

وأضاف مدبولي، في مؤتمر صحفي، تنقله قناة «إكسترا نيوز»: «لو رشدنا 10% من الاستهلاكات بأي صور مختلفة قد نحل الأزمة دون الحاجة إلى أي موارد دولارية إضافية للحصول على مواد بترولية».

وتابع: «الخبراء طلبوا غلق المحال التجارية عند العاشرة مساءً، ويجب أن نستمر في الفترة المقبلة على نفس إجراءات الترشيد حتى نحقق عملية التوازن».