مدبولي: تواصلت مع الوزراء والمحافظين للاطمئنان أنهم الأفضل لمناصبهم

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إنّه التقى نحو 65 إلى 70 مرشحا للتشكيل الحكومي في كل المجالات، موضحًا: «الجهات الأمنية والمسؤولة في الدولة هي التي تعد ملفا لكل شخص فيما يخص الفحص، وبالتالي يكون لدينا السيرة الذاتية».

وأضاف مدبولي خلال كلمته في مؤتمر صحفي، نقلته قناة «إكسترا نيوز»، أنّ السيرة الذاتية لا تكفي، لكنه كان حريصا على التواصل الشخصي مع كل مرشح للاطمئنان على الأفضل للوزارات والمحافظات.

وتابع: «الأهم أن يكون لدى الشخصية رؤية واضحة لحل أزمات ومشكلات القطاع، وسألت من التقيتهم عن التحديات والحل، فمن الممكن أن نحل أزمات خانقة بمبادرات وأفكار غير تقليدية مثل المبادرات الرئاسية للقضاء على الأمراض غير السارية».

وواصل: «في كل مناقشاتي مع المرشحين أسأل عن الرؤية لحل الأزمة، والرؤى التي طُرحت تشير وتطمئن بأنّ الشخص على دراية بكل الملفات ويفهم ما يجب أن يفعله»

وتابع: «لا نملك رفاهية إضاعة الوقت، لذلك كانت محاولة الاختيار أن يكون من التخصص، يفهم الملف ولا يوجد مانع من أن يكون الشخص الذي نختاره من الجانب الآخر وليس الجانب الحكومي، بالعكس من الأفضل أحيانا أن يكون منغمسا في القطاع الخاص والسوق والتخصص حتى يضع معنا الحلول».

وأكمل: «كل ما أطلبه أن نمنح الفرصة للوزراء للعمل على ملفاتهم ثم نقيم أداءهم، ووتيرة العمل المرحلة المقبلة لن تجعلنا ننتظر كثيرا حتى نقيم مدى النجاح أو الفشل، وإذا وجدنا أي مشكلة لن توجد غضاضة من التغيير أو التعديل».