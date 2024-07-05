دار الإفتاء تستطلع هلال شهر المحرم ورأس السنة الهجرية الجديدة اليوم

تستطلع دار الإفتاء المصرية، مساء اليوم الجمعة الموافق 5 يوليو، هلال العام الهجري الجديد 1446، وستعلن نتيجة الرؤية الشرعية والعلمية بعد أذان المغرب، من خلال بيان الدكتور شوقي علام مفتى الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، وفي حال ثبوت رؤية الهلال، سيكون السبت الموافق 6 يوليو 2024 هو بداية شهر المحرم والعام الهجري الجديد 1446، وذلك بحسب التقويم الميلادي.

إذا تعذرت رؤية الهلال مساء الجمعة المقبل فإن ذلك يعني أن السبت هو المتمم لشهر ذي الحجة 1445 وأن بداية شهر المحرم 1446 ستكون يوم الأحد التالي.

هلال رأس السنة وصيام شهر محرم

وأكدت دار الإفتاء على أنه يستحب شرعًا الصوم في شهر المحرم، سواء في بدايته أو وسطه أو نهايته، لما رواه أبو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللهِ الْمُحَرَّمُ، وَأَفْضَلُ الصَّلاةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلاةُ اللَّيْلِ» أخرجه مسلم.

التهنئة في بداية العام

وأوضحت الإفتاء أن الادعاء بأن بداية العام ليست من الأعياد فلا تصح التهنئة به هو قول مردود لأن التهنئة لا تقتصر على الأعياد فقط، فهي مشروعة عند حصول النِّعم، وذهاب النِقَم، ولا يخفى ما في بداية العام من تجدُّد نعمة الحياة على كل إنسان، ثم إن بداية العام تتكرر فهي عيدٌ في المعنى، وأهل اللغة يسمون كل ما يعود عيدًا.