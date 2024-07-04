فرقة سولورزم تحيي حفلا غنائيا على مسرح روم آرت غدا

تستعد فرقة سولورزم لإحياء حفلًا غنائيًا على مسرح روم آرت بمنطقة جاردن سيتي، غدا الجمعة في تمام الساعة الثامنة مساءً.

حفل غنائي لفرقة سولورزم على مسرح روم آرت

ومن المقرر، أن تقدم الفرقة خلال الحفل وصلة موسيقية متنوعة من أشهر أغانيهم وهي: جربت، هبعد بعيد، الخريطة، وإيه آخرتها، وهشوفك يوم، والمجهول، وأنت فين، سواد، فرصة تانية، خلاص هنرجع تاني، اللمة، كنت فاكر، طريق سد، يا تري، والمرفوض، وغيرها من الأغاني التي يتفاعل معها الجمهور الحاضر.

معلومات عن فرقة سولورزم

ومن جانبه، أكد محمد طه، عازف جيتار الفرقة وباك ڤوكل، إنّ الفرقة انتهت مؤخرًا من تسجيل أغنية جديدة بعنوان منشينيل، والمقرر طرحها ضمن أغنيات ألبومهم الجديد، الذي يعملون عليه حاليًا، لافتا إلى أن الألبوم سيضم 7 أغاني متنوعة لموسيقي الروك.

وتعد فرقة solorhyzm، من أولي فرق موسيقي الروك والميتال العربية في مصر، وتتكون من ثلاثة أعضاء، هم محمد طه عازف الجيتار وباك ڤوكل، وإسلام خالد مغني رئيسي وعازف جيتار، وآدم معتز عازف الدرامز، وتأسست عام 2017، ومنذ ذلك الوقت وحتي الآن، استطاعت الفرقة تحقيق قاعدة جماهيرية عريضة ونجاحًا غير مسبوق لموسيقي الروك في مصر.