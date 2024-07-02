جدول حفلات قبة الغوري في شهر يوليو.. اعرف المواعيد وأسعار التذاكر

باقة متنوعة من الحفلات الفنية الغنائية والإنشاد الديني، تقدمها وزارة الثقافة بقبة الغوري، بأسعار رمزية تصل إحدها إلى 15 جنيها، وذلك في إطار حرصها على الترفيه الهادف والارتقاء بمستوى الذوق العام.

أماكن حفلات مزكز إبداع قبة الغوري

تقام الحفلات بمركز إبداع قبة الغوري الكائن رقم 111 شارع الأزهر بناصية الغورية بالقرب من ساحة الجامع الأزهر على الشارع الرئيسي.

مواعيد حفلات قبة الغوري

وخلال التقرير التالي تستعرض «الوطن» مواعيد حفلات مركز إبداع قبة الغوري وأسعار تذاكرها خلال شهر يوليوالجاري، وتبدأ يوم الخميس المقبل، وتأتي على النحو التالي:

- حفل فني لفرقة بنات وبس بالتعاون مع المركز القومي لثقافة الطفل، يقام يوم الخميس 4 يوليو في تمام الساعة 8 مساء.

- حفل فرقة راحة الأرواح بقيادة المنشد أسامة علام، يوم الجمعة 5 يوليو في تمام الساعة الثامنة وسعر التذكرة 90 جنيها.

- حفل فرقة الحضرة المصرية يوم الخميس 11 يوليو الساعة 8 مساء، بسعر 180 جنيها للتذكرة.

- حفل ثنائي العودة غسان ودينا يوم الجمعة 12 يوليو بسعر 180 جنيها للتذكرة.

- حفل فرقة ناي باند بقيادة هشام لطفى وشيماء حامد، يوم الأحد 14يوليو الساعة 8 مساء بسعر 90 جنيها للتذكرة.

- حفل فرقة فلكوريتا للفنان أحمد السكران يوم الخميس 18يوليو، الساعة 8 مساء بسعر 90 جنيها للتذكرة.

مواعيد الحفلات الدينية

- مجلس الصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، بقيادة الشيخ حسين البيومي، الساعة 8 مساء يوم الأحد 21 يوليو، وسعر التذكرة 55 جنيها.

- حفل فرقة النيل للآت الشعبية بالتعاون بين شعبة الإنشاد الديني والهيئة العامة لقصور الثقافة يوم الخميس 25 يوليو الساعة الثامنة مساء.

- حفل فرقة المولوية المصرية بقيادة الفنان عامر التوني، يوم الجمعة 26 يوليو، وسعر التذكرة 130 جنيها.

- حفل فرقة دربوكا بقيادة الفنان أمير إمام يوم الأحد 28 يوليو، الساعة 8 مساء، بسعر 130 جنيها.

- حفل فرقة التنورة التراثية، بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة، يقام يوم السبت والأربعاء من كل أسبوع الساعة 7:30، وسعر التذكرة 15 جنيها للمصريين و90 جنيها للأجانب.