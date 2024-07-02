مشروعات ثقافية متميزة لدار الأوبرا بالموسم الفني 2023- 2024.. حفلات وفاعليات

قدمت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد، خلال موسمها الفني 2023- 2024 العديد من المشروعات الثقافية المتميزة من منطلق دورها الريادي باعتبارها أكبر صرح ثقافي وفني في مصر والعالم العربي، وأسهمت في نشر وتقديم مختلف ألوان الإبداع العالمي مع التأكيد على الأصالة والتراث المصري والعربي واكتشاف المواهب الجديدة ونجحت في أداء دورها كمنارة جاذبة للجمهور بمختلف أطيافه.

فعاليات دار الأوبرا خلال عام

فمنذ سبتمبر 2023 حتى يونيو 2024 تم تقديم ما يقرب من 759 فعالية فنية وثقافية على كافة مسارحها بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور، حضرها ما يزيد على 800 ألف مشاهد منها 119 على المسرح الكبير، و145 على المسرح الصغير.

و94 على مسرح الجمهورية، و41 على المسرح المكشوف، 66 بمعهد الموسيقى العربية، 109 على مسرح سيد درويش «أوبرا الإسكندرية»، 49 بمسرح أوبرا دمنهور، إضافة إلى النشاط الفكري والثقافي، ووصل عددها إلى 79 نشاطا احتضنتها مسارح الأوبرا بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور، بجانب 57 معرضا للفنون التشكيلية بقاعتي الفنون التشكيلية «صلاح طاهر»، وزياد بكير بالمكتبة الموسيقية .

التبادل الثقافي بين مصر ودول العالم

وقالت رئيسة دار الأوبرا الدكتورة لمياء زايد في بيان، إنه في إطار التبادل الثقافي بين مصر ودول العالم تم استضافة عددا كبيراً من الفرق الأجنبية الزائرة التى قدمت ألوان متعددة من الفنون منها فرقة باليه فيليدي «المجر»، عرض الرقص مع الظل لفرقة البالية الوطني اليوناني، أوركسترا تشايكوفسكي السيمفوني «روسيا» ، فرقة ايبيريا "اسبانيا" لمحات فنية «سولفينيا» ، فرقة كايرو ستيبس «مصر /ألمانيا»، العرض المسرحى بيبرس الأسطورة «كازاخستان»، موسيقى كلاسيكية «تركيا».

وفرقة راجيف راجا لموسيقى الجاز «الهند»، حفل موسيقى الريبيتيكو «اليونان»، ريستال جيتار ميجيل ترابجا «إسبانيا»، ريسيتال غنائي Livia & Fred «البرازيل»، كونسير اوبرا «ماسكريد» الدنمارك، فرقة Gobin Party والبى بوي Gamblerz «الأسبوع الثقافى الكوري»، حفل سفارة الدومينيكان، اوتار سفارس« فرنسا».