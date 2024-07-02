رئيس «الغد» عن تنظيم حفلات مهرجان العلمين نهارا: قرار إيجابي لترشيد الكهرباء

قال المهندس موسى مصطفي موسى، رئيس حزب الغد، إن قرار إدارة مهرجان العلمين بإقامة حفلات وفعاليات الدورة الثانية من المهرجان خلال الفترة الصباحية؛ بهدف ترشيد الاستهلاك وتوفير الطاقة هو قرار إيجابي وفعال، موضحًا أن الكثير يعتقد أن من ضمن الحلول المثالية لمشكلة انقطاع الكهرباء هي الاتجاه لاستيراد الألواح الشمسية من الخارج لتوليد الطاقة من خلال الشمس.

فكرة الألواح الشمسية إيجابية ولكنها مُكلفة

وأوضح رئيس حزب الغد في تصريحات لـ«الوطن»، أن فكرة استيراد الألواح الشمسية من الخارج فكرة إيجابية وفعالة خاصة وأنها تعتمد على مصدر نظيف من مصادر توليد الطاقة، ولكن ما يعيق استخدامها على مستوي أكبر هو أن تكلفة تلك الألواح مرتفعة جدًا، وقد تكون قيمتها عبئًا على المواطن، إضافًة أنه من الصعب جدًا أن يتم استيراد الألواح بشكل فردي، من قبل المواطنين، ولذلك فإن الدولة هي التي ستتولى مسئولية الاستيراد وعليها أن ترشد المواطن إلى إيجابية استخدام ألواح الطاقة الشمسية في توليد الكهرباء.

التصنيع والتصدير الحل الأمثل لأزمة الكهرباء

وأفاد رئيس حزب الغد، بأن الحل الأهم والفعال لإنهاء أزمة الكهرباء ليس بترشيد الاستهلاك أو استيراد الألواح الشمسية، بل الاتجاه بقوة للتصنيع وإحداث طفرة غير مسبوقة في مجال التصدير، قائلًا: «التصدير هو الحل الأمثل للدولة المصرية»، موضحًا: التصدير سيوفر العملة الصعبة وبالتالي عدم الحاجة الملحة لتصدير الغاز، للحصول على العملة الدولارية التي هي أهم مشاكل الاقتصاد المصري، إضافة إلى إمكانية توفير الوقود من الغاز لتشغيل شركات الكهرباء وزيادة الإنتاج.