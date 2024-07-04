رئيس قضايا الدولة يهني الرئيس السيسي بالعام الهجري الجديد

هنأ المستشار مسعد عبدالمقصود الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشارون أعضاء المجلس الأعلى للهيئة، وجميع مستشاري الهيئة، الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1446 هـ أعاده الله تعالى علىه بموفور الصحة والعافية، وعلى العالم العربي والإسلامي بالخير واليمن والبركات، وعلى مصرنا الحبيبة بالأمن والأمان والرخاء والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.

صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة والمتحدث الرسمي باسمها.