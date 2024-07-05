وظائف شاغرة في بنك الإسكندرية 2024.. الشروط وطريقة التقديم

أعلن بنك الإسكندرية، عبر صفحته الرسمية على موقع التوظيف «لينكد إن» حاجته لوظائف جديدة للعمل في فروع البنك المختلفة في المجال المصرفي، في إطار حرصه على توفير فرص عمل للشباب من خريجي كليات التجارة وإدارة الأعمال والتكنولوجيا والاتصالات وما يعادلهم من شهادات.

وأوضح بنك الإسكندرية كافة التفاصيل الخاصة بالوظائف المطلوبة، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير مسؤوليات العمل والشروط المطلوبة وكيفية التقديم وفق ما أعلنه البنك.

شروط وظائف بنك الإسكندرية 2024

- يجب أن يكون المتقدم لـ وظائف بنك الإسكندرية 2024 حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص ذي صلة، على سبيل المثال كلية التجارة أو إدارة الأعمال أو علوم الكمبيوتر أو الهندسة.

- أن يكون لديه خبرة تتراوح بين 5 إلى 7 سنوات.

- يفضل أن تكون الخبرة في المجال المصرفي.

- أن يكون لديه مهارات النمذجة التحليلية والمالية.

- أن تكون لديه خبرة في أدوات Excel وPower Point وMicrosoft Project Plan وإدارة المشاريع.

- أن يكون قادرا على فهم خطة مشروع Microsoft وأدوات إدارة المشروعات.

- أن يكون لديه مهارات الاتصال وحل المشكلات القوية.

مسؤوليات العمل

- دعم الهياكل التنظيمية ذات الصلة التي تحدد الأدوار والمسؤوليات في اختيار وبدء المشاريع الرئيسية من خلال تنسيق ودعم تحليل الجدوى وعملية تحديد الأولويات.

- ضمان الاتساق العام للمبادرات، للمشاركة بشكل استباقي في المراحل المختلفة للمشروع.

- التنسيق مع أعضاء الفريق وحل المشكلات، ومخاطبة هيكل البنك ذي الصلة بقضايا الميزانية التي قد تنشأ خلال دورة حياة المشروع بأكملها.

- مراقبة تقدم المشروع وإعداد التقارير المتعلقة بمعالم المشروع وتسليماته، والتأكد من إنشاء أرشيف مناسب لوثائق المشاريع وتحديثه باستمرار.

- جمع متطلبات العمل التي تنطوي على تغييرات في تكنولوجيا المعلومات، واقتراح أولوياتها إلى الهيئات ذات الصلة، وإرسالها إلى هياكل تكنولوجيا المعلومات ذات الصلة في البنك ومراقبة تقدمها.

- تحديد وضمان تنفيذ منهجيات وعمليات وأدوات إدارة المشروع.

على الراغبين في التقديم لوظائف بنك الإسكندرية 2024، الدخول للصفحة الرسمية الخاصة بالبنك على موقع التوظيف لينكد إن، وإرسال السيرة الذاتية الخاصة به.