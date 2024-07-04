كتلة الحوار: سرعة تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار أهم أولويات الحكومة

عقدت كتلة الحوار اجتماعها الدوري برئاسة الدكتور باسل عادل وبحضور أعضاء مجلس الأمناء، وخلال الاجتماع قدم مجلس أمناء كتلة الحوار الشكر للحكومة السابقة على ما بذلوه من جهود، مؤكدين متابعة ومراقبة أداء الحكومة الجديدة وطرح الرؤى والأفكار الجادة من أجل بناء الوطن.

وطالبت كتلة الحوار الحكومة الجديدة بالتركيز على كل ما يشغل المواطن المصري، بما في ذلك كبح جماح التضخم واستقرار الأسعار والعمل على سرعة تحقيق التوازن الفعلي بين الأجور والأسعار بخطة زمنية دقيقة وسريعة، بالإضافة لتعديل قانون الحبس الاحتياطي.

تنفيذ مخرجات الحوار الوطني واستكمال باقي المحاور

وأكد مجلس الأمناء أهمية قيام الحكومة الجديدة بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني واستكمال باقي المحاور والملفات، وأن تعكس كل هذه المخرجات على حياة المواطن المصري الذي يئن من كثرة الضغوط الاقتصادية خلال الفترة الأخيرة.

وخلال الاجتماع، أعلنت كتلة الحوار تدشين لجنتها في بورسعيد برئاسة محمد صفا المحامي ، ومناقشة خطة اللجان في الإسكندرية والأقصر والمنيا.

وأكدت كتلة الحوار أنها بصدد إطلاق عدد من المشروعات خلال الفترة المقبلة، وهي حاليا في مرحلة الاعداد مثل مشروع اعداد كوادر للمحليات.