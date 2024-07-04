حزب المؤتمر: الحكومة الجديدة تحمل مسؤوليات جسيمة تتطلب رؤية وعملا دؤوبا

قال حزب المؤتمر، إن الحكومة الجديدة تحمل على عاتقها مسؤوليات جسيمة وآمالاً كبيرة من الشعب المصري لتحقيق التقدم والازدهار.

وأوضح حزب المؤتمر، أن هناك عدة ملفات هامة تنتظر الحكومة الجديدة، من أبرزها تعزيز الاقتصاد الوطني، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتحسين الخدمات الأساسية للمواطنين.

وأكد أن الاقتصاد المصري يحتاج إلى إجراءات حاسمة لتعزيز النمو والاستثمار، وتوفير فرص العمل للشباب، فضلا عن تحسين مستوى المعيشة للمواطنين من خلال تطوير الخدمات الصحية والتعليمية والبنية التحتية يعتبر من الأولويات التي يجب التركيز عليها.

الحكومة الجديدة تتطلب رؤية استراتيجية

وأشار إلى أن التحديات التي تواجه الحكومة الجديدة تتطلب رؤية استراتيجية وعملا دؤوبا وتعاونا وثيقا بين جميع مؤسسات الدولة.

وعبر حزب المؤتمر، عن ثقة كبيرة في قدرة الحكومة على تحقيق هذه الأهداف والعمل على تحسين حياة المواطنين.

ولفت حزب المؤتمر، إلى أن دعم الاقتصاد الوطني يستوجب تنفيذ سياسات اقتصادية متوازنة وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتحقيق استقرار مالي ونقدي. وأضاف حزب المؤتمر، أن استقرار الاقتصاد الوطني هو الأساس لتحقيق التنمية المستدامة والرفاهية للمواطنين.