محافظ القاهرة: تقييم منظومة النظافة.. وسنضع حلولا لمشكلة الباعة الجائلين

قال الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، إنّ أعمال النظافة في القاهرة تتولاها هيئة النظافة وشركتين وهما «ارتقاء» و«إنفيروماستر»، وجار تقييمهم على الأداء ومردود النظافة على المواطنين، كما سيتم توقيع عقوبات وخصومات على المقصرين في الملف، مشددا على أهمية نيل رضا المواطن وتحسين البيئة وإزالة القمامة اولا بأول من الشوارع والميادين.

جمع القمامة من المنازل

وأضاف محافظ القاهرة خلال لقاء بالصحفيين، أنّه جار التركيز على جمع القمامة من المنازل والمحطات الوسيطة لتحسين أداء الخدمة والارتقاء بمنظومة النظافة، مطالبا المواطنين بالتعاون في هذا الأمر.

استقطاع جزء من الحدائق أو أي مساحة خضراء

وأشار إلى أنّه سيدرس مسألة استقطاع جزء من الحدائق أو أي مساحة خضراء لتحويله إلى نشاط تجاري، وسيتم العمل على وقف الأمر حفاظا على وجود متنفس أمام الأسر والحد من أي تلوث.

وأشار محافظ القاهرة إلى أنّه بصدد العمل على تطوير الأسواق ودراسة الأسواق الموجودة وإيجاد حل للباعة الجائلين لمنع الإشغالات بالشوارع والحفاظ على المظهر الحضاري.

وفيما يتعلق بالمدارس، أوضح أنّه سيتم التنسيق مع هيئة الأبنية التعليمية لزيادة عدد المدارس لاستيعاب الكثافة الطلابية في بعض أحياء القاهرة.