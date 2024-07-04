محافظ القاهرة: تيسيرات جديدة في تطبيق إجراءات قانون التصالح

قال الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، إن قانون التصالح في مخالفات البناء من الملفات المهمة للمواطن والدولة، وسيكون هناك تيسيرات في تطبيق القانون وتسهيل الإجراءات، مؤكدا أن قانون التصالح هدية من الدولة للمواطن للحفاظ على الثروة العقارية والمظهر العمراني.

التنسيق مع رؤساء الأحياء والمختصين

وأشار المحافظ في لقاء مع الصحفيين، إلى أنه سيجري التنسيق مع رؤساء الأحياء والمختصين لإجراء التصالح، ولن نسمح بأي تجاوزات أو تعديات جديدة تحول المناطق إلى عشوائيات ومنع أى تعديات على أملاك الدولة.

وأوضح أن إشغالات الباعة الجائلين تحتاج إلى تنظيم ومواجهة، لافتا إلى أنه جرى مؤخرا تنظيم سوق سوهاج بمصر الجديدة، وإقامة أسواق حضارية، ومواقف للسرفيس لتنظيم السيارات وعدم إعاقة المرور، لافتا إلى عمليات التطوير وإزالة العشوائيات في منطقة الألف مسكن مع إيجاد حلول وبدائل للباعة الجائلين.

المساحات الخضراء والتشجير

وأكد أنه جاري التركيز على البيئة والمساحات الخضراء والتشجير والحدائق، ومراجعة قصة الحفاظ والاهتمام بالحدائق منها المتخصصة، مشيرا إلى أن محافظة القاهرة تحتاج إلى تلك الحدائق للتنفيس عن المواطنين خاصة أن تعداد القاهرة كبير، لذا سنعمل على تفعيل مبادرة مائة مليون شجرة.

وشدد على تنفيذ توجيهات الرئيس وإيجاد حلولا للمشكلات، لافتا إلى أن العاصمة الإدارية ونقل الوزارات حد من الزحام وخفف العبء عن العاصمة، وسيكون هناك تنسيق مع الصندوق السيادي للاستفادة من تلك المباني والمواقع التي جرى إخلائها.