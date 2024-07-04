رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

محافظ القاهرة: توفير بدائل للمواطنين قبل تنفيذ أعمال تطوير وتوسعات في الطرق

كتب:

وائل فايز
03:00 م | الخميس 04 يوليو 2024
الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة

الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة

قال الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، إنه لن يضار مواطن من أعمال التطوير التي تشهدها المحافظة في مختلف الأحياء، مشيرا خلال تصريحات صحفية إلى أنه سيجرى التواصل مع المواطنين قبل أي أعمال تطوير، وتوفير بدائل. 

مراعاة ظروف الأسر

أشار محافظ القاهرة إلى حرص الدولة على إعطاء الأسر حقها قبل أي إخلاء أو إزالة، لأن مراعاة ظروف الأسر ورضا المواطن شيء ضروري.

استكمال مسيرة العمل والتطوير

وأوضح أن أعمال التطوير والتوسعات مستمرة في شرق القاهرة، مقدما الشكر لمحافظ القاهرة السابق اللواء خالد عبد العال على ما قدمه من أعمال، مؤكدا استكمال مسيرة العمل والبناء والتطوير والمشروعات لخدمة المواطنين.

اقرأ المزيد:

محافظ القاهرة: تشغيل 4 حدائق في مناطق مختلفة الأسبوع المقبل

محافظ القاهرة يتعهد بالتواصل المباشر مع المواطنين: ربنا هيسألنا عن خدمة الناس

محافظ القاهرة: تيسيرات جديدة في تطبيق إجراءات قانون التصالح

«القاهرة الإخبارية»: حزب الله يستهدف ‎موقع ‏البغدادي الإسرائيلي

مراسل «القاهرة الإخبارية»: قصف متواصل للمناطق الشرقية في قطاع غزة
بقلم وائل فايز

محرر صحفي بجريدة الوطن، ومسئول عن ملف التنمية المحلية.