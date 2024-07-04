محافظ القاهرة: توفير بدائل للمواطنين قبل تنفيذ أعمال تطوير وتوسعات في الطرق

قال الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، إنه لن يضار مواطن من أعمال التطوير التي تشهدها المحافظة في مختلف الأحياء، مشيرا خلال تصريحات صحفية إلى أنه سيجرى التواصل مع المواطنين قبل أي أعمال تطوير، وتوفير بدائل.

مراعاة ظروف الأسر

أشار محافظ القاهرة إلى حرص الدولة على إعطاء الأسر حقها قبل أي إخلاء أو إزالة، لأن مراعاة ظروف الأسر ورضا المواطن شيء ضروري.

استكمال مسيرة العمل والتطوير

وأوضح أن أعمال التطوير والتوسعات مستمرة في شرق القاهرة، مقدما الشكر لمحافظ القاهرة السابق اللواء خالد عبد العال على ما قدمه من أعمال، مؤكدا استكمال مسيرة العمل والبناء والتطوير والمشروعات لخدمة المواطنين.