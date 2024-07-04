محافظ القاهرة يتعهد بالتواصل المباشر مع المواطنين: ربنا هيسألنا عن خدمة الناس

قال الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، إن الإعلام هو عيون المواطن في نقل مشاكله للمسؤولين، مؤكدا تقديره لدور الإعلام فى خدمة المجتمع.

وأضاف خلال لقائه بالصحفيين، «شرفت بتكليفى من قبل الرئيس السيسى بتولى مهام محافظ القاهرة، وسأعمل على خدمة المواطنين وحل مشاكلهم، وربنا هيسألنا عن دورنا في خدمة الناس».

التواصل المباشر مع المواطنين

وتابع: «خدمت طيلة السنوات الماضية في أماكن وأحياء كثيرة منها أحياء شعبية وأخرى راقية»، لافتا إلى أن محافظة القاهرة عريقة وتاريخها كبير، ويتخطى عدد سكانها 12 مليون مواطن، ومثلهم زائرين يوميا، ما يشكل عبء كبير على المحافظة.

وتعهد المحافظ بالتواصل المباشر مع المواطن، قائلا: «أنا شخصيا أعقد لقاء مع المواطنين أسبوعيا، ووجهت رؤساء الأحياء أيضا بالتواصل مع المواطنين، وعقد لقاءات أسبوعية لمعرفة المشكلات وعلاجها، وأيضا غرف العمليات ترصد الشكاوى لتخفيف العبء وحل مشاكل المواطنين».

مشاركة المجتمع المدني والجمعيات الأهلية

وأشار إلى أنه سيركز على المشاركة المجتمعية بمشاركة المجتمع المدني والجمعيات الأهلية وعدم الاعتماد على دور الدولة فقط، مؤكدا أن الخطة الاستثمارية لابد من صرفها في المجالات المطلوبة لخدمة المواطن، وعلى الأحياء تفعيل المشاركات المجتمعية من جمعيات ورجال أعمال وقطاع خاص لتنمية وتطوير الأحياء والشوارع والمياديين من أجل الصالح العام .

وأوضح أنه يعمل على تنفيذ توجيهات الرئيس السيسى بالاهتمام بالصناعة والاستثمار ومحافظة القاهرة ستكون داعمة لذلك، ومعرفة مشاكل المستثمرين وإزالة أي عقبات ووضع رؤية لتطوير تلك المناطق، ومنها منطقة شق الثعبان وإشراك الصناع والمواطنين في تطوير تلك المناطق.